Клиники Владивостока

Дентал Мастер
7.8
7.8

Дентал Мастер
В клинике 20 врачей
ул. Бурачка, 17
Лечение, протезирование, имплантация зубов. Профилактика, хирургия.
Медицинский центр ДВФУ
6.7
6.7

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Клиника доктора Кремешного
6.4
6.4

Клиника доктора Кремешного
В клинике 8 врачей
ул. Пологая, 53А
Цифровая стоматология имплантологии и хирургии, это современное и безболезненное лечение. Клиника специализируется на сложных случаях.
Стомос
6.3
6.3

Стомос
В клинике 11 врачей
ул. Некрасовская, 96
Терапевтическая, ортопедическая, хирургическая, детская стоматология, пародонтология, ортодонтия. Дентальная имплантация.
Генциана Плюс
0.5
0.5

Генциана Плюс
В клинике 6 врачей
ул. Беляева, 2
Стоматологическая хирургия, терапия, ортопедия.
Е-Стомцентр
0.5
0.5

Е-Стомцентр
В клинике 1 врач
ул. Фонтанная, 17
Мастер Дент+
7.0
7.0

Мастер Дент+
В клинике 3 врача
ул. Нейбута, 47
ул. Котельникова, 13
Плазмалифтинг.
Новодент
9.2
9.2

Новодент
В клинике 5 врачей
ул. Давыдова, 22А
Лечение и протезирование зубов любой сложности. Современное оборудование, высокое качество услуг, уютная атмосфера. Терапия, хирургия, протезирование, имплантация, ортодонтия, профессиональная гигиена.
Эльтурион
6.3
6.3

Эльтурион
В клинике 4 врача
ул. Давыдова, 35
Гелиодент
8.9
8.9

Гелиодент
В клинике 25 врачей
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Все виды стоматологических услуг: имплантация зубов, костные пластики, эстетическая стоматология, реконструкция прикуса ("щелкающий сустав") совместно с врачами-остеопатами и иглорефлексотерапевтами.
