Клиники Владивостока

Медицинский центр ДВФУ
6.7
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Показать больше информации
Записаться на приём
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
8.3
Рейтинг

Клиника диабета и эндокринных заболеваний
В клинике 10 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
Показать больше информации
Владивостокская клиническая больница №2
6.3
Рейтинг

Владивостокская клиническая больница №2
В клинике 13 врачей
Государственная
ул. Русская, 57
Лотос
6.2
Рейтинг

Лотос
В клинике 15 врачей
ул. Гоголя, 41
Поликлиника предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь в полном объёме. Все виды ультразвуковой терапии. Медицинская реабилитация.
Показать больше информации
Мечников+
4.9
Рейтинг

Мечников+
В клинике 33 врача
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
Показать больше информации
Приморская краевая клиническая больница №1
4.9
Рейтинг

Приморская краевая клиническая больница №1
В клинике 258 врачей
Государственная
ул. Алеутская, 57
ул. Алеутская, 57В
ул. Алеутская, 57Ж
ул. Алеутская, 57/10
ул. Алеутская, 57 кор. 2
ул. Алеутская, 57Д
ул. Алеутская, 57Г
ул. Пологая, 21А
ул. Посьетская, 24
Профи Клиник
5.9
Рейтинг

Профи Клиник
В клинике 62 врача
пр-т Острякова, 2
Военно-морской клинический госпиталь
6.0
Рейтинг

Военно-морской клинический госпиталь
В клинике 4 врача
Государственная
ул. Ивановская, 4
ул. Линейная 1-я, 20
ул. Русская, 73Б
Федеральное больничное учреждение 1477. Главный военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота.
Показать больше информации
Варикоза нет
1.6
Рейтинг

Варикоза нет
В клинике 3 врача
ул. Борисенко, 40
Диагностика и лечение варикозной болезни и ее осложнениями с помощью современных медицинских технологий.
Показать больше информации
Здоровые сосуды
0.0
Рейтинг

Здоровые сосуды
В клинике 2 врача
ул. Саратовская, 4
Лечение диабетической стопы, ишемии нижних конечностей. Все виды лечения варикоза. Весь комплекс эндоскопических исследований. Узи всех органов.
Показать больше информации
