Клиники Владивостока
27 клиник
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
В клинике 77 врачей
Государственная
ул. Уткинская, 7
ул. Комсомольская, 7
ул. Экипажная (о. Русский), 24
ул. Котельникова, 10
пр-т Красного Знамени, 47
ул. Некрасовская, 52
пер. Почтовый, 9
ул. Строительная (с. Береговое), 3
пр-т Океанский, 35
ул. Некрасовская, 46
ул. Леонова, 21А
ул. Парис (о. Русский), 24
Многопрофильное лечебное учреждение с высококвалифицированными кадрами и созданными условиями для работы персонала и оказания медицинской помощи жителям и гостям города.
В клинике 165 врачей
Государственная
ул. Борисенко, 29
ул. Сахалинская, 58
ул. Черемуховая, 32
ул. Калинина, 78
В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
ул. Строительная 2-я, 13
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
В клинике 2 врача
пр-т Красного Знамени, 66Б
Клиника предлагает широкий спектр услуг в области традиционной восточной медицины, а также современные методы диагностики и лечения многих заболеваний у взрослых и детей.
В клинике 108 врачей
Государственная
ул. Русская, 55
ул. Русская, 55/4
ул. Русская, 55/5
ул. Русская, 55/3
В клинике 2 врача
Государственная
ул. Жигура, 50А
ул. Жигура, 46
ул. Днепровская, 45
Специализированное лечебное учреждение по оказанию психиатрической и психотерапевтической помощи детям и подросткам в возрасте до 15 лет (стационарная и амбулаторная помощь) и до 18 лет (амбулаторная).
В клинике 33 врача
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
В клинике 23 врача
ул. Садгородская, 21
Предлагается санаторно-курортное лечение, пансион, туры выходного дня, поликлиника, стационар, пластическая хирургия. Сауна и бассейн, солярий, грязе-и-водо-лечение, все виды физиопроцедур.
В клинике 59 врачей
Государственная
ул. Адмирала Горшкова, 3
ул. Вострецова, 4
ул. Гамарника, 21
ул. Давыдова, 3
ул. Первая, 4
ул. Энгельса, 7
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №9".
