Клиники Владивостока

3 клиники
Реабилитация
РЖД-Медицина
4.3
Рейтинг

РЖД-Медицина
В клинике 43 врача
ул. Круговая 2-я, 10А
ул. Верхнепортовая, 25
Многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение. Поликлиническое обслуживание взрослого населения – представленность специалистов узкой направленности. Стационарное обслуживание взрослого населения, плановая госпитализация. Все виды диагностики. Прохождение медицинских комиссий
Показать больше информации
Центр реабилитации слуха
0.0
Рейтинг

Центр реабилитации слуха
В клинике 7 врачей
ул. Спортивная, 11
Доктор Бондарь
0.0
Рейтинг

Доктор Бондарь
В клинике 1 врач
Владивосток, ул. Алтайская, 3
Неврология, игло-рефлексотерапия. Детский и взрослый массаж и мануальная терапия.
Показать больше информации