Клиники Владивостока
18 клиник
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
В клинике 16 врачей
ул. Союзная, 17
Специализацией клиники являются заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Озонотерапия, аудиометрия, тимпанометрия.
В клинике 165 врачей
Государственная
ул. Борисенко, 29
ул. Сахалинская, 58
ул. Черемуховая, 32
ул. Калинина, 78
В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
ул. Строительная 2-я, 13
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
В клинике 19 врачей
ул. Печорская, 8
пр-т 100-летия Владивостока, 40
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических, эндокринологических и других заболеваниях. Клиника оснащена современным оборудованием.
В клинике 108 врачей
Государственная
ул. Русская, 55
ул. Русская, 55/4
ул. Русская, 55/5
ул. Русская, 55/3
В клинике 110 врачей
ул. Гамарника, 3Б
ул. Светланская, 113
Все виды медицинской диагностики, клиника, стационар.
В клинике 97 врачей
Государственная
ул. Воропаева, 5
ул. Подгорная (о. Попова), 5
ул. Воропаева, 5
Стационар, поликлиника, медицинская лаборатория.
В клинике 135 врачей
Государственная
ул. Садовая, 22 кор. 7
ул. Садовая, 22 кор. 4
ул. Садовая, 22 кор. 2
ул. Садовая, 22 кор. 6
ул. Садовая, 22
Крупнейшая многопрофильная клиника, где ежегодно проходят лечение свыше 16 тысяч жителей города и края.
В клинике 1 врач
Государственная
ул. Октябрьская, 10
Поликлиника обслуживает сотрудников ОВД, вольнонаемных работников и членов их семей.
