Клиники Владивостока

18 клиник
Пульмонология
Медицинский центр ДВФУ
6.7
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Дельфин
5.0
Рейтинг

Дельфин
В клинике 16 врачей
ул. Союзная, 17
Специализацией клиники являются заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Озонотерапия, аудиометрия, тимпанометрия.
Владивостокская поликлиника №6
9.0
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №6
В клинике 165 врачей
Государственная
ул. Борисенко, 29
ул. Сахалинская, 58
ул. Черемуховая, 32
ул. Калинина, 78
Санас
7.3
Рейтинг

Санас
В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
ул. Строительная 2-я, 13
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
Мой доктор
5.7
Рейтинг

Мой доктор
В клинике 19 врачей
ул. Печорская, 8
пр-т 100-летия Владивостока, 40
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических, эндокринологических и других заболеваниях. Клиника оснащена современным оборудованием.
Краевая клиническая больница №2
7.0
Рейтинг

Краевая клиническая больница №2
В клинике 108 врачей
Государственная
ул. Русская, 55
ул. Русская, 55/4
ул. Русская, 55/5
ул. Русская, 55/3
Асклепий
6.7
Рейтинг

Асклепий
В клинике 110 врачей
ул. Гамарника, 3Б
ул. Светланская, 113
Все виды медицинской диагностики, клиника, стационар.
Владивостокская клиническая больница №4
6.7
Рейтинг

Владивостокская клиническая больница №4
В клинике 97 врачей
Государственная
ул. Воропаева, 5
ул. Подгорная (о. Попова), 5
ул. Воропаева, 5
Стационар, поликлиника, медицинская лаборатория.
Владивостокская клиническая больница №1
3.5
Рейтинг

Владивостокская клиническая больница №1
В клинике 135 врачей
Государственная
ул. Садовая, 22 кор. 7
ул. Садовая, 22 кор. 4
ул. Садовая, 22 кор. 2
ул. Садовая, 22 кор. 6
ул. Садовая, 22
Крупнейшая многопрофильная клиника, где ежегодно проходят лечение свыше 16 тысяч жителей города и края.
Поликлиника МВД Приморского края
5.2
Рейтинг

Поликлиника МВД Приморского края
В клинике 1 врач
Государственная
ул. Октябрьская, 10
Поликлиника обслуживает сотрудников ОВД, вольнонаемных работников и членов их семей.
