Клиники Владивостока

Медицинский центр ДВФУ
6.7
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
ProЗдоровье
9.6
Рейтинг

ProЗдоровье
В клинике 20 врачей
ул. Некрасовская, 90
ул. Майора Филипова, 11 кор. 2
Остеопатия. Мануальная терапия. Лечебный, лимфодренажный массаж, детский массаж. Биоэнергомассаж "Феникс". Рефлексотерапия. Клиническая психология, психокинезиология. Индивидуальные занятия по АФК, пилатесу, йоге. Невролог. Терапевт. Эндокринолог. Педиатр. Гомеопат. Диетолог-нутрициолог.
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
8.3
Рейтинг

Клиника диабета и эндокринных заболеваний
В клинике 10 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
Профессионал
5.8
Рейтинг

Профессионал
В клинике 18 врачей
ул. Лазо, 8
Медицинская помощь детям и взрослым от высококвалифицированных специалистов. Центр вакцинопрофилактики, гастроэнтерологии, аллергологии-иммунологии, персонализация лечения.
Владивостокская поликлиника №6
9.0
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №6
В клинике 165 врачей
Государственная
ул. Борисенко, 29
ул. Сахалинская, 58
ул. Черемуховая, 32
ул. Калинина, 78
Здравница
6.7
Рейтинг

Здравница
В клинике 20 врачей
ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
Альфамед
6.5
Рейтинг

Альфамед
В клинике 1 врач
пр-т Острякова, 4В
Комплексное лечение алкоголизма, лечение и снятие похмелья, вывод из запоя на дому/в стационаре, снятие алкогольной интоксикации, кодирование от алкоголизма. Бесплатный трансфер в клинику. Скорая помощь/вызов доктора на дом. Перевозка лежачих больных.
Мой доктор
5.7
Рейтинг

Мой доктор
В клинике 19 врачей
ул. Печорская, 8
пр-т 100-летия Владивостока, 40
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических, эндокринологических и других заболеваниях. Клиника оснащена современным оборудованием.
Краевая клиническая больница №2
7.0
Рейтинг

Краевая клиническая больница №2
В клинике 108 врачей
Государственная
ул. Русская, 55
ул. Русская, 55/4
ул. Русская, 55/5
ул. Русская, 55/3
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
6.0
Рейтинг

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
В клинике 1 врач
ул. Толстого, 54
пр-т Океанский, 41
Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Оказание логопедической и психологической помощи детям. Работа с детьми от 4-х лет и старше.
