Клиники Владивостока

Психиатрия
Медицинский центр ДВФУ
6.7
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Профессионал
5.8
Рейтинг

Профессионал
В клинике 18 врачей
ул. Лазо, 8
Медицинская помощь детям и взрослым от высококвалифицированных специалистов. Центр вакцинопрофилактики, гастроэнтерологии, аллергологии-иммунологии, персонализация лечения.
Владивостокская клиническая больница №2
6.3
Рейтинг

Владивостокская клиническая больница №2
В клинике 13 врачей
Государственная
ул. Русская, 57
Альфамед
6.5
Рейтинг

Альфамед
В клинике 1 врач
пр-т Острякова, 4В
Комплексное лечение алкоголизма, лечение и снятие похмелья, вывод из запоя на дому/в стационаре, снятие алкогольной интоксикации, кодирование от алкоголизма. Бесплатный трансфер в клинику. Скорая помощь/вызов доктора на дом. Перевозка лежачих больных.
Лотос
6.2
Рейтинг

Лотос
В клинике 15 врачей
ул. Гоголя, 41
Поликлиника предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь в полном объёме. Все виды ультразвуковой терапии. Медицинская реабилитация.
Краевой наркологический диспансер
4.6
Рейтинг

Краевой наркологический диспансер
В клинике 41 врач
Государственная
ул. Станюковича, 53
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
ул. Успенского, 72
ул. Нерчинская, 42
ул. Гоголя, 35
ул. Хасанская, 1
Госпиталь для ветеранов войн
7.2
Рейтинг

Госпиталь для ветеранов войн
В клинике 78 врачей
Государственная
ул. Новожилова, 19
Краевая клиническая детская психиатрическая больница
3.1
Рейтинг

Краевая клиническая детская психиатрическая больница
В клинике 2 врача
Государственная
ул. Жигура, 50А
ул. Жигура, 46
ул. Днепровская, 45
Специализированное лечебное учреждение по оказанию психиатрической и психотерапевтической помощи детям и подросткам в возрасте до 15 лет (стационарная и амбулаторная помощь) и до 18 лет (амбулаторная).
Мечников+
4.9
Рейтинг

Мечников+
В клинике 33 врача
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
Институт клинической психиатрии и психологии
6.6
Рейтинг

Институт клинической психиатрии и психологии
В клинике 9 врачей
ул. Лазо, 6Б
Лечение депрессии, шизофрении, психозов, неврозов и других психических расстройств. Психодиагностика. Помощь психиатра, психиатра-нарколога, психотерапевта, клинического психолога, детского психолога.
