Клиники Владивостока

В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
В клинике 77 врачей
Государственная
ул. Уткинская, 7
ул. Комсомольская, 7
ул. Экипажная (о. Русский), 24
ул. Котельникова, 10
пр-т Красного Знамени, 47
ул. Некрасовская, 52
пер. Почтовый, 9
ул. Строительная (с. Береговое), 3
пр-т Океанский, 35
ул. Некрасовская, 46
ул. Леонова, 21А
ул. Парис (о. Русский), 24
Многопрофильное лечебное учреждение с высококвалифицированными кадрами и созданными условиями для работы персонала и оказания медицинской помощи жителям и гостям города.
В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
ул. Строительная 2-я, 13
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
В клинике 110 врачей
ул. Гамарника, 3Б
ул. Светланская, 113
Все виды медицинской диагностики, клиника, стационар.
В клинике 33 врача
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
В клинике 61 врач
Государственная
ул. Луговая, 55
ул. Спортивная, 10
ул. Светланская, 169/171
ул. Сахалинская, 1А
ул. Уборевича, 22
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №3".
В клинике 26 врачей
ул. Запорожская, 77
В клинике 48 врачей
Государственная
ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
В клинике 9 врачей
ул. Русская, 59Е
Медицинский центр нового поколения с коллективом ведущих специалистов по наиболее востребованным направлениям клинической медицины.
