Клиники Владивостока

11 клиник
Пластическая хирургия
Медицинский центр ДВФУ
6.7
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Plastek Surgery
6.3
Рейтинг

Plastek Surgery
В клинике 14 врачей
ул. Бестужева, 22Б
ул. Светланская, 4
Пасифик Интернешенл Хоспитал
5.6
Рейтинг

Пасифик Интернешенл Хоспитал
В клинике 26 врачей
ул. Запорожская, 77
Клиника на Комарова
6.8
Рейтинг

Клиника на Комарова
В клинике 25 врачей
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
Университетская клиника
6.2
Рейтинг

Университетская клиника
В клинике 9 врачей
ул. Русская, 59Е
Медицинский центр нового поколения с коллективом ведущих специалистов по наиболее востребованным направлениям клинической медицины.
Здоровье
6.0
Рейтинг

Здоровье
В клинике 80 врачей
пр-т Красного Знамени, 38
ул. Шилкинская, 4В
Профи Клиник
5.9
Рейтинг

Профи Клиник
В клинике 62 врача
пр-т Острякова, 2
Профессорская клиника Юцковских
-0.2
Рейтинг

Профессорская клиника Юцковских
В клинике 14 врачей
ул. Металлистов, 3
УЗД ( Ультразвуковая диагностика всех органов). Гинекология.
Инномед-плюс
0.0
Рейтинг

Инномед-плюс
В клинике 2 врача
ул. Круговая 2-я, 10В
Клиника профессора Шапкина
0.0
Рейтинг

Клиника профессора Шапкина
В клинике 4 врача
ул. Калинина, 231В кор. 7
Пластическая хирургия по всем ее направлениям.
Показать ещё