Клиники Владивостока
11 клиник
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
В клинике 14 врачей
ул. Бестужева, 22Б
ул. Светланская, 4
В клинике 26 врачей
ул. Запорожская, 77
В клинике 25 врачей
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
В клинике 9 врачей
ул. Русская, 59Е
Медицинский центр нового поколения с коллективом ведущих специалистов по наиболее востребованным направлениям клинической медицины.
В клинике 62 врача
пр-т Острякова, 2
В клинике 14 врачей
ул. Металлистов, 3
УЗД ( Ультразвуковая диагностика всех органов). Гинекология.
В клинике 2 врача
ул. Круговая 2-я, 10В
В клинике 4 врача
ул. Калинина, 231В кор. 7
Пластическая хирургия по всем ее направлениям.
