- Главная
- Все клиники
- Педиатрия
Клиники Владивостока
38 клиник
Поиск клиник на карте
В клинике 34 врача
ул. Садовая, 27
Частная педиатрия. Наблюдение педиатром детей в клинике и на дому, консультации узких специалистов, УЗИ премиального класса, ЭКГ, собственная экстренная клиническая лаборатория, все прививки, выдача больничных листов.
Записаться на приём
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Записаться на приём
В клинике 16 врачей
ул. Союзная, 17
Специализацией клиники являются заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Озонотерапия, аудиометрия, тимпанометрия.
Записаться на приём
В клинике 18 врачей
ул. Лазо, 8
Медицинская помощь детям и взрослым от высококвалифицированных специалистов. Центр вакцинопрофилактики, гастроэнтерологии, аллергологии-иммунологии, персонализация лечения.
В клинике 89 врачей
Государственная
ул. Приходько, 4
ул. Нейбута, 27
ул. Луговая, 59А
ул. Некрасовская, 50
ул. Светланская, 123А
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника №2".
В клинике 20 врачей
ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
В клинике 13 врачей
Государственная
ул. Русская, 57
В клинике 7 врачей
пер. Камский, 5
ул. Сабанеева, 17
Наблюдение детей с рождения на дому и в клинике. Забор анализов на дому и в клинике. Вызов педиатра на дом. Медкомиссии для садиков, школ.
В клинике 43 врача
пр-т Океанский, 48А
ул. Трамвайная, 14А
ул. Новоивановская, 2Б
ул. Нейбута, 141
Диагностика различного рода болезней и профилактика заболеваний, как для взрослых, так и для детей. Собственная медицинская лаборатория. Центр вакцинопрофилактики. Восстановительное лечение. Процедурный кабинет. Медицинские комиссии.
В клинике 19 врачей
ул. Печорская, 8
пр-т 100-летия Владивостока, 40
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических, эндокринологических и других заболеваниях. Клиника оснащена современным оборудованием.
Показать ещё