Клиники Владивостока
57 клиник
В клинике 43 врача
ул. Адмирала Горшкова, 67
ул. Луговая, 65
ул. Калинина, 11А/2
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза. Консультации врачей: терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, гинеколога, невролога. Прием гематолога. Прием кинезиолога. Мануальная терапия. Медицинский массаж. УЗИ всех органов, суставов и сосудов. Нейросонография. Современное диагностическое оборудование.
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
В клинике 18 врачей
ул. Лазо, 8
Медицинская помощь детям и взрослым от высококвалифицированных специалистов. Центр вакцинопрофилактики, гастроэнтерологии, аллергологии-иммунологии, персонализация лечения.
В клинике 77 врачей
Государственная
ул. Уткинская, 7
ул. Комсомольская, 7
ул. Экипажная (о. Русский), 24
ул. Котельникова, 10
пр-т Красного Знамени, 47
ул. Некрасовская, 52
пер. Почтовый, 9
ул. Строительная (с. Береговое), 3
пр-т Океанский, 35
ул. Некрасовская, 46
ул. Леонова, 21А
ул. Парис (о. Русский), 24
Многопрофильное лечебное учреждение с высококвалифицированными кадрами и созданными условиями для работы персонала и оказания медицинской помощи жителям и гостям города.
В клинике 165 врачей
Государственная
ул. Борисенко, 29
ул. Сахалинская, 58
ул. Черемуховая, 32
ул. Калинина, 78
В клинике 32 врача
Государственная
ул. Калинина, 78
ул. Зои Космодемьянской, 9
ул. Надибаидзе, 34
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
В клинике 89 врачей
Государственная
ул. Приходько, 4
ул. Нейбута, 27
ул. Луговая, 59А
ул. Некрасовская, 50
ул. Светланская, 123А
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника №2".
В клинике 15 врачей
ул. Русская, 59Г
ул. Борисенко, 100Е
Центр предлагает проведение микрохирургических операций на глазах.
В клинике 20 врачей
ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
В клинике 13 врачей
Государственная
ул. Русская, 57
