Клиники Владивостока
13 клиник
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
В клинике 13 врачей
Государственная
ул. Русская, 57
В клинике 5 врачей
ул. Кирова, 5
ул. Русская, 46Б
Магнитно-резонансная томография. Диагностический центр высокого уровня. В работе центра используются новые и современные разработки в области диагностики.
В клинике 12 врачей
ул. Маковского, 121
Японский медицинский центр комплексного обследования всего организма: МРТ, компьютерная томография, УЗИ, возраст сосудов, онкомаркеры и другие обследования.
В клинике 16 врачей
ул. Авроровская, 5
ул. Муравьева-Амурского, 7/9
Клиника, специализированная на комплексном лечении острой и хронической боли при заболеваниях спины, позвоночника и суставов, а также паллиативной помощи онкологическим пациентам при хроническом болевом синдроме.
В клинике 61 врач
Государственная
ул. Луговая, 55
ул. Спортивная, 10
ул. Светланская, 169/171
ул. Сахалинская, 1А
ул. Уборевича, 22
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №3".
В клинике 48 врачей
Государственная
ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
В клинике 25 врачей
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
В клинике 9 врачей
ул. Русская, 59Е
Медицинский центр нового поколения с коллективом ведущих специалистов по наиболее востребованным направлениям клинической медицины.
В клинике 62 врача
пр-т Острякова, 2
