  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Нейрохирургия

Клиники Владивостока

13 клиник
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Нейрохирургия
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трансфузиология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
Медицинский центр ДВФУ
6.7
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Показать больше информации
Записаться на приём
Владивостокская клиническая больница №2
6.3
Рейтинг

Владивостокская клиническая больница №2
В клинике 13 врачей
Государственная
ул. Русская, 57
МРТ Лидер
5.4
Рейтинг

МРТ Лидер
В клинике 5 врачей
ул. Кирова, 5
ул. Русская, 46Б
Магнитно-резонансная томография. Диагностический центр высокого уровня. В работе центра используются новые и современные разработки в области диагностики.
Показать больше информации
Хокуто
4.2
Рейтинг

Хокуто
В клинике 12 врачей
ул. Маковского, 121
Японский медицинский центр комплексного обследования всего организма: МРТ, компьютерная томография, УЗИ, возраст сосудов, онкомаркеры и другие обследования.
Показать больше информации
Клиника лечения боли
5.5
Рейтинг

Клиника лечения боли
В клинике 16 врачей
ул. Авроровская, 5
ул. Муравьева-Амурского, 7/9
Клиника, специализированная на комплексном лечении острой и хронической боли при заболеваниях спины, позвоночника и суставов, а также паллиативной помощи онкологическим пациентам при хроническом болевом синдроме.
Показать больше информации
Владивостокская поликлиника №3
6.5
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №3
В клинике 61 врач
Государственная
ул. Луговая, 55
ул. Спортивная, 10
ул. Светланская, 169/171
ул. Сахалинская, 1А
ул. Уборевича, 22
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №3".
Показать больше информации
Медицинское объединение ДВО РАН
6.3
Рейтинг

Медицинское объединение ДВО РАН
В клинике 48 врачей
Государственная
ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
Показать больше информации
Клиника на Комарова
6.8
Рейтинг

Клиника на Комарова
В клинике 25 врачей
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
Показать больше информации
Университетская клиника
6.2
Рейтинг

Университетская клиника
В клинике 9 врачей
ул. Русская, 59Е
Медицинский центр нового поколения с коллективом ведущих специалистов по наиболее востребованным направлениям клинической медицины.
Показать больше информации
Профи Клиник
5.9
Рейтинг

Профи Клиник
В клинике 62 врача
пр-т Острякова, 2
Показать ещё