Клиники Владивостока

В клинике 43 врача
ул. Адмирала Горшкова, 67
ул. Луговая, 65
ул. Калинина, 11А/2
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза. Консультации врачей: терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, гинеколога, невролога. Прием гематолога. Прием кинезиолога. Мануальная терапия. Медицинский массаж. УЗИ всех органов, суставов и сосудов. Нейросонография. Современное диагностическое оборудование.
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
В клинике 28 врачей
пр-т Народный, 11Б
Лечение заболеваний позвоночника, спины и суставов. Восстановление после травм и операций. Детская ортопедия. Лечебная физкультура.
В клинике 20 врачей
ул. Некрасовская, 90
ул. Майора Филипова, 11 кор. 2
Остеопатия. Мануальная терапия. Лечебный, лимфодренажный массаж, детский массаж. Биоэнергомассаж "Феникс". Рефлексотерапия. Клиническая психология, психокинезиология. Индивидуальные занятия по АФК, пилатесу, йоге. Невролог. Терапевт. Эндокринолог. Педиатр. Гомеопат. Диетолог-нутрициолог.
В клинике 10 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
В клинике 25 врачей
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Все виды стоматологических услуг: имплантация зубов, костные пластики, эстетическая стоматология, реконструкция прикуса ("щелкающий сустав") совместно с врачами-остеопатами и иглорефлексотерапевтами.
В клинике 18 врачей
ул. Лазо, 8
Медицинская помощь детям и взрослым от высококвалифицированных специалистов. Центр вакцинопрофилактики, гастроэнтерологии, аллергологии-иммунологии, персонализация лечения.
В клинике 77 врачей
Государственная
ул. Уткинская, 7
ул. Комсомольская, 7
ул. Экипажная (о. Русский), 24
ул. Котельникова, 10
пр-т Красного Знамени, 47
ул. Некрасовская, 52
пер. Почтовый, 9
ул. Строительная (с. Береговое), 3
пр-т Океанский, 35
ул. Некрасовская, 46
ул. Леонова, 21А
ул. Парис (о. Русский), 24
Многопрофильное лечебное учреждение с высококвалифицированными кадрами и созданными условиями для работы персонала и оказания медицинской помощи жителям и гостям города.
В клинике 1 врач
ул. Шошина, 25А
УЗИ всех органов и систем. Обучение врачей по специальности ультразвуковая диагностика.
В клинике 165 врачей
Государственная
ул. Борисенко, 29
ул. Сахалинская, 58
ул. Черемуховая, 32
ул. Калинина, 78
