Клиники Владивостока
3 клиники
В клинике 51 врач
Государственная
ул. Можайская, 1Б
Реабилитация и лечение детей от 0 до 3 лет с тяжелыми патологиями. Помощь женщинам с повышенной группой риска. Консультация для неотложной помощи женщинам и детям, а также отделения репродуктологии и перинатальной диагностики, генетическая лаборатория, ЭКО.
В клинике 33 врача
Государственная
ул. Алеутская, 38
Квалифицированная медицинская помощь беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.
В клинике 112 врачей
Государственная
ул. Калинина, 55
ул. Завойко, 8
Женская консультация, акушерский и гинекологический стационары. Высококвалифицированная помощь беременным женщинам с отклонениями в здоровье, роженицам и малышам.