- Главная
- Все клиники
- Нефрология
Клиники Владивостока
8 клиник
Поиск клиник на карте
В клинике 34 врача
ул. Садовая, 27
Частная педиатрия. Наблюдение педиатром детей в клинике и на дому, консультации узких специалистов, УЗИ премиального класса, ЭКГ, собственная экстренная клиническая лаборатория, все прививки, выдача больничных листов.
Записаться на приём
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Записаться на приём
В клинике 18 врачей
ул. Лазо, 8
Медицинская помощь детям и взрослым от высококвалифицированных специалистов. Центр вакцинопрофилактики, гастроэнтерологии, аллергологии-иммунологии, персонализация лечения.
В клинике 89 врачей
Государственная
ул. Приходько, 4
ул. Нейбута, 27
ул. Луговая, 59А
ул. Некрасовская, 50
ул. Светланская, 123А
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника №2".
В клинике 46 врачей
ул. Ильичева, 4
ул. Некрасовская, 90
ул. Адмирала Кузнецова, 70
ул. Маковского, 7Б
Лидеры частной педиатрии. Программы наблюдения на дому и в клинике. Выезд врача на дом. Детская стоматология. Консультации узких специалистов (офтальмолог, ортопед, невролог, психиатр, дерматолог, уролог, кардиолог, гастроэнтеролог). Гинеколог. Хирург. Анализы за 15 минут. Прививки. УЗИ. ЭКГ.
В клинике 258 врачей
Государственная
ул. Алеутская, 57
ул. Алеутская, 57В
ул. Алеутская, 57Ж
ул. Алеутская, 57/10
ул. Алеутская, 57 кор. 2
ул. Алеутская, 57Д
ул. Алеутская, 57Г
ул. Пологая, 21А
ул. Посьетская, 24
В клинике 161 врач
Государственная
ул. Уборевича, 30/37
В клинике 18 врачей
ул. Кирова, 25Г
Медицинский центр педиатрического профиля, оказывающий лечебно-консультативные услуги по всем направлениям детских заболеваний.