  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Нефрология

Клиники Владивостока

8 клиник
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Нефрология
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трансфузиология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
Цветы Жизни
8.5
Рейтинг

Цветы Жизни
В клинике 34 врача
ул. Садовая, 27
Частная педиатрия. Наблюдение педиатром детей в клинике и на дому, консультации узких специалистов, УЗИ премиального класса, ЭКГ, собственная экстренная клиническая лаборатория, все прививки, выдача больничных листов.
Показать больше информации
Записаться на приём
Медицинский центр ДВФУ
6.7
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Показать больше информации
Записаться на приём
Профессионал
5.8
Рейтинг

Профессионал
В клинике 18 врачей
ул. Лазо, 8
Медицинская помощь детям и взрослым от высококвалифицированных специалистов. Центр вакцинопрофилактики, гастроэнтерологии, аллергологии-иммунологии, персонализация лечения.
Показать больше информации
Владивостокская детская поликлиника №2
4.9
Рейтинг

Владивостокская детская поликлиника №2
В клинике 89 врачей
Государственная
ул. Приходько, 4
ул. Нейбута, 27
ул. Луговая, 59А
ул. Некрасовская, 50
ул. Светланская, 123А
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника №2".
Показать больше информации
Алёнка
4.6
Рейтинг

Алёнка
В клинике 46 врачей
ул. Ильичева, 4
ул. Некрасовская, 90
ул. Адмирала Кузнецова, 70
ул. Маковского, 7Б
Лидеры частной педиатрии. Программы наблюдения на дому и в клинике. Выезд врача на дом. Детская стоматология. Консультации узких специалистов (офтальмолог, ортопед, невролог, психиатр, дерматолог, уролог, кардиолог, гастроэнтеролог). Гинеколог. Хирург. Анализы за 15 минут. Прививки. УЗИ. ЭКГ.
Показать больше информации
Приморская краевая клиническая больница №1
4.9
Рейтинг

Приморская краевая клиническая больница №1
В клинике 258 врачей
Государственная
ул. Алеутская, 57
ул. Алеутская, 57В
ул. Алеутская, 57Ж
ул. Алеутская, 57/10
ул. Алеутская, 57 кор. 2
ул. Алеутская, 57Д
ул. Алеутская, 57Г
ул. Пологая, 21А
ул. Посьетская, 24
Центр охраны материнства и детства
3.5
Рейтинг

Центр охраны материнства и детства
В клинике 161 врач
Государственная
ул. Уборевича, 30/37
Доверие
0.0
Рейтинг

Доверие
В клинике 18 врачей
ул. Кирова, 25Г
Медицинский центр педиатрического профиля, оказывающий лечебно-консультативные услуги по всем направлениям детских заболеваний.
Показать больше информации