- Главная
- Все клиники
- Наркология, токсикология
Клиники Владивостока
15 клиник
Поиск клиник на карте
В клинике 4 врача
ул. Борисенко, 40
Профессиональное лечение наркомании, алкоголизма, игромании. Стационар, выезд на дом, кодирование, реабилитация. Составление индивидуальных программ. Выздоровление без отрыва от работы/учебы. Сопровождение, профилактика срыва. Психологическая помощь для зависимых и их родных.
В клинике 1 врач
пр-т Острякова, 4В
Комплексное лечение алкоголизма, лечение и снятие похмелья, вывод из запоя на дому/в стационаре, снятие алкогольной интоксикации, кодирование от алкоголизма. Бесплатный трансфер в клинику. Скорая помощь/вызов доктора на дом. Перевозка лежачих больных.
В клинике 41 врач
Государственная
ул. Станюковича, 53
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
ул. Успенского, 72
ул. Нерчинская, 42
ул. Гоголя, 35
ул. Хасанская, 1
В клинике 33 врача
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
В клинике 9 врачей
ул. Лазо, 6Б
Лечение депрессии, шизофрении, психозов, неврозов и других психических расстройств. Психодиагностика. Помощь психиатра, психиатра-нарколога, психотерапевта, клинического психолога, детского психолога.
В клинике 1 врач
ул. Есенина, 18
пер. Камский, 20
ул. Успенского, 76
Реабилитационный наркологический центр. Лечение последствий синтетических наркотиков. Весь спектр услуг для наркозависимых, лечение алкоголизма.
В клинике 14 врачей
Государственная
ул. Станюковича, 60А
Проведение всех видов медицинских комиссий. Консультации узких специалистов, терапевта. Лабораторное обследование, цифровая моментальная флюорография, ЭКГ, УЗИ. Медкомиссии морские на годность плавсостав с международной сертификацией.
В клинике 2 врача
Государственная
ул. Шепеткова, 14
ул. Некрасовская, 50
ул. Первая, 4А
Медкомиссия (водительские права, оружие, сан. книжка).
В клинике 47 врачей
Государственная
ул. Уборевича, 22
ул. Спортивная, 10
ул. Светланская, 169/171
Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психологии, психотерапии и клинической психологии.
В клинике 2 врача
ул. Саратовская, 4
Лечение диабетической стопы, ишемии нижних конечностей. Все виды лечения варикоза. Весь комплекс эндоскопических исследований. Узи всех органов.
Показать ещё