  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Наркология, токсикология

Клиники Владивостока

15 клиник
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Наркология, токсикология
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трансфузиология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
MedCenterBN
7.2
Рейтинг

MedCenterBN
В клинике 4 врача
ул. Борисенко, 40
Профессиональное лечение наркомании, алкоголизма, игромании. Стационар, выезд на дом, кодирование, реабилитация. Составление индивидуальных программ. Выздоровление без отрыва от работы/учебы. Сопровождение, профилактика срыва. Психологическая помощь для зависимых и их родных.
Показать больше информации
Альфамед
6.5
Рейтинг

Альфамед
В клинике 1 врач
пр-т Острякова, 4В
Комплексное лечение алкоголизма, лечение и снятие похмелья, вывод из запоя на дому/в стационаре, снятие алкогольной интоксикации, кодирование от алкоголизма. Бесплатный трансфер в клинику. Скорая помощь/вызов доктора на дом. Перевозка лежачих больных.
Показать больше информации
Краевой наркологический диспансер
4.6
Рейтинг

Краевой наркологический диспансер
В клинике 41 врач
Государственная
ул. Станюковича, 53
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
ул. Успенского, 72
ул. Нерчинская, 42
ул. Гоголя, 35
ул. Хасанская, 1
Мечников+
4.9
Рейтинг

Мечников+
В клинике 33 врача
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
Показать больше информации
Институт клинической психиатрии и психологии
6.6
Рейтинг

Институт клинической психиатрии и психологии
В клинике 9 врачей
ул. Лазо, 6Б
Лечение депрессии, шизофрении, психозов, неврозов и других психических расстройств. Психодиагностика. Помощь психиатра, психиатра-нарколога, психотерапевта, клинического психолога, детского психолога.
Показать больше информации
Ковчег
3.9
Рейтинг

Ковчег
В клинике 1 врач
ул. Есенина, 18
пер. Камский, 20
ул. Успенского, 76
Реабилитационный наркологический центр. Лечение последствий синтетических наркотиков. Весь спектр услуг для наркозависимых, лечение алкоголизма.
Показать больше информации
Лечебно-диагностический центр МГУ им. адмирала Г. И. Невельского
4.8
Рейтинг

Лечебно-диагностический центр МГУ им. адмирала Г. И. Невельского
В клинике 14 врачей
Государственная
ул. Станюковича, 60А
Проведение всех видов медицинских комиссий. Консультации узких специалистов, терапевта. Лабораторное обследование, цифровая моментальная флюорография, ЭКГ, УЗИ. Медкомиссии морские на годность плавсостав с международной сертификацией.
Показать больше информации
Краевая клиническая психиатрическая больница
4.0
Рейтинг

Краевая клиническая психиатрическая больница
В клинике 2 врача
Государственная
ул. Шепеткова, 14
ул. Некрасовская, 50
ул. Первая, 4А
Медкомиссия (водительские права, оружие, сан. книжка).
Показать больше информации
Владивостокский клинико-диагностический центр
3.7
Рейтинг

Владивостокский клинико-диагностический центр
В клинике 47 врачей
Государственная
ул. Уборевича, 22
ул. Спортивная, 10
ул. Светланская, 169/171
Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психологии, психотерапии и клинической психологии.
Показать больше информации
Здоровые сосуды
0.0
Рейтинг

Здоровые сосуды
В клинике 2 врача
ул. Саратовская, 4
Лечение диабетической стопы, ишемии нижних конечностей. Все виды лечения варикоза. Весь комплекс эндоскопических исследований. Узи всех органов.
Показать больше информации
Показать ещё