Клиники Владивостока

В клинике 43 врача
ул. Адмирала Горшкова, 67
ул. Луговая, 65
ул. Калинина, 11А/2
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза. Консультации врачей: терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, гинеколога, невролога. Прием гематолога. Прием кинезиолога. Мануальная терапия. Медицинский массаж. УЗИ всех органов, суставов и сосудов. Нейросонография. Современное диагностическое оборудование.
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
В клинике 28 врачей
пр-т Народный, 11Б
Лечение заболеваний позвоночника, спины и суставов. Восстановление после травм и операций. Детская ортопедия. Лечебная физкультура.
В клинике 20 врачей
ул. Некрасовская, 90
ул. Майора Филипова, 11 кор. 2
Остеопатия. Мануальная терапия. Лечебный, лимфодренажный массаж, детский массаж. Биоэнергомассаж "Феникс". Рефлексотерапия. Клиническая психология, психокинезиология. Индивидуальные занятия по АФК, пилатесу, йоге. Невролог. Терапевт. Эндокринолог. Педиатр. Гомеопат. Диетолог-нутрициолог.
В клинике 25 врачей
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Все виды стоматологических услуг: имплантация зубов, костные пластики, эстетическая стоматология, реконструкция прикуса ("щелкающий сустав") совместно с врачами-остеопатами и иглорефлексотерапевтами.
В клинике 18 врачей
ул. Лазо, 8
Медицинская помощь детям и взрослым от высококвалифицированных специалистов. Центр вакцинопрофилактики, гастроэнтерологии, аллергологии-иммунологии, персонализация лечения.
В клинике 1 врач
ул. Черемуховая, 12А
Школа массажа, проведение сеансов массажа.
В клинике 165 врачей
Государственная
ул. Борисенко, 29
ул. Сахалинская, 58
ул. Черемуховая, 32
ул. Калинина, 78
В клинике 32 врача
Государственная
ул. Калинина, 78
ул. Зои Космодемьянской, 9
ул. Надибаидзе, 34
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
В клинике 89 врачей
Государственная
ул. Приходько, 4
ул. Нейбута, 27
ул. Луговая, 59А
ул. Некрасовская, 50
ул. Светланская, 123А
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника №2".
