Клиники Владивостока
14 клиник
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
В клинике 26 врачей
Государственная
ул. Калинина, 51
ул. Окатовая, 16
В клинике 7 врачей
ул. Горная, 33
Центр реабилитации и восстановительного лечения. Мануальная терапия.
В клинике 1 врач
ул. Толстого, 54
пр-т Океанский, 41
Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Оказание логопедической и психологической помощи детям. Работа с детьми от 4-х лет и старше.
В клинике 71 врач
пр-т Красного Знамени, 156
ул. Фадеева, 14
ул. Кирова, 14
Клиники Детский доктор – это сеть частных медицинских центров в разных районах Владивостока и Артема. Филиалы обслуживают детей и взрослых, прием ведут врачи первых и высших квалификационных категорий. Среди используемых методов диагностики: УЗИ, ЭКГ, Эхо-КГ, ТРУЗИ, ЭЭГ, лабораторная диагностика.
В клинике 2 врача
Государственная
ул. Жигура, 50А
ул. Жигура, 46
ул. Днепровская, 45
Специализированное лечебное учреждение по оказанию психиатрической и психотерапевтической помощи детям и подросткам в возрасте до 15 лет (стационарная и амбулаторная помощь) и до 18 лет (амбулаторная).
В клинике 11 врачей
ул. Толстого, 41В
ул. Борисенко, 4
Многопрофильный медицинский центр.
В клинике 11 врачей
ул. Кирова, 66
Центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных психоневрологического профиля, 3-х недельное комплексное курсовое восстановительное лечение и реабилитация детей-инвалидов. Профилактика детской инвалидности (дети первого года жизни с перинатальным поражением ЦНС и угрозой развития ДЦП).
В клинике 40 врачей
ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
В клинике 29 врачей
Государственная
пр-т Красного Знамени, 71А
ул. Котельникова, 22
ул. Сельская, 9
