  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Косметология

Клиники Владивостока

28 клиник
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Косметология
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трансфузиология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
Центр флебологии
10
Рейтинг

Центр флебологии
В клинике 12 врачей
пр-т Океанский, 54
ул. Русская, 51В
Флебология - лазерное лечение варикоза, тромбоза, трофических язв на любой стадии. Без боли, без разрезов, без общего наркоза.
Показать больше информации
Записаться на приём
Отделение врачебной косметологии
9.4
Рейтинг

Отделение врачебной косметологии
В клинике 6 врачей
пр-т Океанский, 54
Омоложение аппаратное и инъекционное. Лечение угревой сыпи и акне. Устранение сосудов и новообразований. Фотоэпиляция. Лечение волос.
Показать больше информации
Записаться на приём
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
8.3
Рейтинг

Клиника диабета и эндокринных заболеваний
В клинике 10 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
Показать больше информации
ПримаМед
9.2
Рейтинг

ПримаМед
В клинике 37 врачей
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Многопрофильный медицинский центр.
Показать больше информации
Korea medcenter
8.4
Рейтинг

Korea medcenter
В клинике 7 врачей
пр-т Красного Знамени, 94
Полный комплекс стоматологических услуг (в том числе, челюстно-лицевая хирургия, имплантация, протезирование, приём стоматолога-гнатолога и хирурга-имплантолога), аппаратная косметология, гинекология, ЛОР.
Показать больше информации
Renuvo
6.3
Рейтинг

Renuvo
ул. Ивановская, 6/4
Инъекционная и аппаратная косметология: Ulthera, Vbeam Perfecta, Deka Smart Xide, Nordlys, Hydrafacial Ручной массаж. Аппаратные процедуры по коррекции тела: Beautylizer, Emtone, Emsculpt, прессотерапия. Прием гинеколога, терапевта, эндокринолога. Подбор средств домашнего ухода.
Посольство красоты
5.7
Рейтинг

Посольство красоты
В клинике 17 врачей
ул. Абрекская, 6
Омолаживающие процедуры, препараты по уходу за лицом, телом и волосами. Эстетическая, лазерная, медицинская и аппаратная косметология. Врачи-специалисты: косметолог, дерматолог, диетолог, гинеколог. Фитнес, пилатес, СПА и хаммам.
Показать больше информации
Центр лазерной косметологии Тисс
4.5
Рейтинг

Центр лазерной косметологии Тисс
В клинике 22 врача
пр-т Партизанский, 40
ул. Четвертая, 3/1
ул. Светланская, 51
Лечение на александритовом лазере "Candela GentleLASE". Врачебная косметология, трихология, лазерное омоложение, блефоропластика, лечение стрий (растяжки), удаление пигментных пятен, рубцов, шрамов, папиллом. Лечение постакне, удаление сосудов на лице и ногах, фотоомоложение.
Показать больше информации
Мечников+
4.9
Рейтинг

Мечников+
В клинике 33 врача
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
Показать больше информации
Океан
4.4
Рейтинг

Океан
В клинике 23 врача
ул. Садгородская, 21
Предлагается санаторно-курортное лечение, пансион, туры выходного дня, поликлиника, стационар, пластическая хирургия. Сауна и бассейн, солярий, грязе-и-водо-лечение, все виды физиопроцедур.
Показать больше информации
Показать ещё