Клиники Владивостока

В клинике 12 врачей
пр-т Океанский, 54
ул. Русская, 51В
Флебология - лазерное лечение варикоза, тромбоза, трофических язв на любой стадии. Без боли, без разрезов, без общего наркоза.
В клинике 6 врачей
пр-т Океанский, 54
Омоложение аппаратное и инъекционное. Лечение угревой сыпи и акне. Устранение сосудов и новообразований. Фотоэпиляция. Лечение волос.
В клинике 10 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
В клинике 37 врачей
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Многопрофильный медицинский центр.
В клинике 7 врачей
пр-т Красного Знамени, 94
Полный комплекс стоматологических услуг (в том числе, челюстно-лицевая хирургия, имплантация, протезирование, приём стоматолога-гнатолога и хирурга-имплантолога), аппаратная косметология, гинекология, ЛОР.
ул. Ивановская, 6/4
Инъекционная и аппаратная косметология: Ulthera, Vbeam Perfecta, Deka Smart Xide, Nordlys, Hydrafacial Ручной массаж. Аппаратные процедуры по коррекции тела: Beautylizer, Emtone, Emsculpt, прессотерапия. Прием гинеколога, терапевта, эндокринолога. Подбор средств домашнего ухода.
В клинике 17 врачей
ул. Абрекская, 6
Омолаживающие процедуры, препараты по уходу за лицом, телом и волосами. Эстетическая, лазерная, медицинская и аппаратная косметология. Врачи-специалисты: косметолог, дерматолог, диетолог, гинеколог. Фитнес, пилатес, СПА и хаммам.
В клинике 22 врача
пр-т Партизанский, 40
ул. Четвертая, 3/1
ул. Светланская, 51
Лечение на александритовом лазере "Candela GentleLASE". Врачебная косметология, трихология, лазерное омоложение, блефоропластика, лечение стрий (растяжки), удаление пигментных пятен, рубцов, шрамов, папиллом. Лечение постакне, удаление сосудов на лице и ногах, фотоомоложение.
В клинике 33 врача
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
В клинике 23 врача
ул. Садгородская, 21
Предлагается санаторно-курортное лечение, пансион, туры выходного дня, поликлиника, стационар, пластическая хирургия. Сауна и бассейн, солярий, грязе-и-водо-лечение, все виды физиопроцедур.
