  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Кардиохирургия

Клиники Владивостока

3 клиники
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Кардиохирургия
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трансфузиология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
Медицинский центр ДВФУ
6.7
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Показать больше информации
Записаться на приём
Владивостокская детская поликлиника №4
6.5
Рейтинг

Владивостокская детская поликлиника №4
В клинике 26 врачей
Государственная
ул. Калинина, 51
ул. Окатовая, 16
Приморская краевая клиническая больница №1
4.9
Рейтинг

Приморская краевая клиническая больница №1
В клинике 258 врачей
Государственная
ул. Алеутская, 57
ул. Алеутская, 57В
ул. Алеутская, 57Ж
ул. Алеутская, 57/10
ул. Алеутская, 57 кор. 2
ул. Алеутская, 57Д
ул. Алеутская, 57Г
ул. Пологая, 21А
ул. Посьетская, 24