Клиники Владивостока

В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
В клинике 10 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
В клинике 77 врачей
Государственная
ул. Уткинская, 7
ул. Комсомольская, 7
ул. Экипажная (о. Русский), 24
ул. Котельникова, 10
пр-т Красного Знамени, 47
ул. Некрасовская, 52
пер. Почтовый, 9
ул. Строительная (с. Береговое), 3
пр-т Океанский, 35
ул. Некрасовская, 46
ул. Леонова, 21А
ул. Парис (о. Русский), 24
Многопрофильное лечебное учреждение с высококвалифицированными кадрами и созданными условиями для работы персонала и оказания медицинской помощи жителям и гостям города.
В клинике 32 врача
Государственная
ул. Калинина, 78
ул. Зои Космодемьянской, 9
ул. Надибаидзе, 34
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
В клинике 13 врачей
Государственная
ул. Русская, 57
В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
ул. Строительная 2-я, 13
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
В клинике 43 врача
пр-т Океанский, 48А
ул. Трамвайная, 14А
ул. Новоивановская, 2Б
ул. Нейбута, 141
Диагностика различного рода болезней и профилактика заболеваний, как для взрослых, так и для детей. Собственная медицинская лаборатория. Центр вакцинопрофилактики. Восстановительное лечение. Процедурный кабинет. Медицинские комиссии.
В клинике 110 врачей
ул. Гамарника, 3Б
ул. Светланская, 113
Все виды медицинской диагностики, клиника, стационар.
В клинике 61 врач
Государственная
ул. Луговая, 55
ул. Спортивная, 10
ул. Светланская, 169/171
ул. Сахалинская, 1А
ул. Уборевича, 22
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №3".
В клинике 59 врачей
Государственная
ул. Адмирала Горшкова, 3
ул. Вострецова, 4
ул. Гамарника, 21
ул. Давыдова, 3
ул. Первая, 4
ул. Энгельса, 7
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №9".
