  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Гематология

Клиники Владивостока

12 клиник
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Гематология
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трансфузиология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
8.3
Рейтинг

Клиника диабета и эндокринных заболеваний
В клинике 10 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
Показать больше информации
Профессионал
5.8
Рейтинг

Профессионал
В клинике 18 врачей
ул. Лазо, 8
Медицинская помощь детям и взрослым от высококвалифицированных специалистов. Центр вакцинопрофилактики, гастроэнтерологии, аллергологии-иммунологии, персонализация лечения.
Показать больше информации
ПримаМед
9.2
Рейтинг

ПримаМед
В клинике 37 врачей
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Многопрофильный медицинский центр.
Показать больше информации
Краевая клиническая больница №2
7.0
Рейтинг

Краевая клиническая больница №2
В клинике 108 врачей
Государственная
ул. Русская, 55
ул. Русская, 55/4
ул. Русская, 55/5
ул. Русская, 55/3
Детский доктор
5.0
Рейтинг

Детский доктор
В клинике 71 врач
пр-т Красного Знамени, 156
ул. Фадеева, 14
ул. Кирова, 14
Клиники Детский доктор – это сеть частных медицинских центров в разных районах Владивостока и Артема. Филиалы обслуживают детей и взрослых, прием ведут врачи первых и высших квалификационных категорий. Среди используемых методов диагностики: УЗИ, ЭКГ, Эхо-КГ, ТРУЗИ, ЭЭГ, лабораторная диагностика.
Показать больше информации
Мечников+
4.9
Рейтинг

Мечников+
В клинике 33 врача
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
Показать больше информации
Краевая детская клиническая больница №1
4.2
Рейтинг

Краевая детская клиническая больница №1
В клинике 118 врачей
Государственная
пр-т Острякова, 27
Парацельс
4.1
Рейтинг

Парацельс
В клинике 40 врачей
ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
Показать больше информации
Университетская клиника
6.2
Рейтинг

Университетская клиника
В клинике 9 врачей
ул. Русская, 59Е
Медицинский центр нового поколения с коллективом ведущих специалистов по наиболее востребованным направлениям клинической медицины.
Показать больше информации
Здоровье
6.0
Рейтинг

Здоровье
В клинике 80 врачей
пр-т Красного Знамени, 38
ул. Шилкинская, 4В
Показать ещё