  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Фтизиатрия

Клиники Владивостока

4 клиники
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Фтизиатрия
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трансфузиология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
Профессионал
5.8
Рейтинг

Профессионал
В клинике 18 врачей
ул. Лазо, 8
Медицинская помощь детям и взрослым от высококвалифицированных специалистов. Центр вакцинопрофилактики, гастроэнтерологии, аллергологии-иммунологии, персонализация лечения.
Показать больше информации
Детский доктор
5.0
Рейтинг

Детский доктор
В клинике 71 врач
пр-т Красного Знамени, 156
ул. Фадеева, 14
ул. Кирова, 14
Клиники Детский доктор – это сеть частных медицинских центров в разных районах Владивостока и Артема. Филиалы обслуживают детей и взрослых, прием ведут врачи первых и высших квалификационных категорий. Среди используемых методов диагностики: УЗИ, ЭКГ, Эхо-КГ, ТРУЗИ, ЭЭГ, лабораторная диагностика.
Показать больше информации
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
6.8
Рейтинг

Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
В клинике 85 врачей
Государственная
ул. Пятнадцатая, 2
ул. Южно-Уральская, 16
ул. Флотская 4-я, 37/39
ул. Ханкайская, 4
ул. Минеральная, 8
Доверие
0.0
Рейтинг

Доверие
В клинике 18 врачей
ул. Кирова, 25Г
Медицинский центр педиатрического профиля, оказывающий лечебно-консультативные услуги по всем направлениям детских заболеваний.
Показать больше информации