Клиники Владивостока
4 клиники
В клинике 18 врачей
ул. Лазо, 8
Медицинская помощь детям и взрослым от высококвалифицированных специалистов. Центр вакцинопрофилактики, гастроэнтерологии, аллергологии-иммунологии, персонализация лечения.
В клинике 71 врач
пр-т Красного Знамени, 156
ул. Фадеева, 14
ул. Кирова, 14
Клиники Детский доктор – это сеть частных медицинских центров в разных районах Владивостока и Артема. Филиалы обслуживают детей и взрослых, прием ведут врачи первых и высших квалификационных категорий. Среди используемых методов диагностики: УЗИ, ЭКГ, Эхо-КГ, ТРУЗИ, ЭЭГ, лабораторная диагностика.
В клинике 85 врачей
Государственная
ул. Пятнадцатая, 2
ул. Южно-Уральская, 16
ул. Флотская 4-я, 37/39
ул. Ханкайская, 4
ул. Минеральная, 8
В клинике 18 врачей
ул. Кирова, 25Г
Медицинский центр педиатрического профиля, оказывающий лечебно-консультативные услуги по всем направлениям детских заболеваний.