Клиники Владивостока

Центр флебологии
10
Рейтинг

Центр флебологии
В клинике 12 врачей
пр-т Океанский, 54
ул. Русская, 51В
Флебология - лазерное лечение варикоза, тромбоза, трофических язв на любой стадии. Без боли, без разрезов, без общего наркоза.
Клиника доктора Григоренко
9.6
Рейтинг

Клиника доктора Григоренко
В клинике 38 врачей
ул. Калинина, 295
ДиаМед
7.2
Рейтинг

ДиаМед
В клинике 43 врача
ул. Адмирала Горшкова, 67
ул. Луговая, 65
ул. Калинина, 11А/2
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза. Консультации врачей: терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, гинеколога, невролога. Прием гематолога. Прием кинезиолога. Мануальная терапия. Медицинский массаж. УЗИ всех органов, суставов и сосудов. Нейросонография. Современное диагностическое оборудование.
Медицинский центр ДВФУ
6.7
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Лотос
6.2
Рейтинг

Лотос
В клинике 15 врачей
ул. Гоголя, 41
Поликлиника предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь в полном объёме. Все виды ультразвуковой терапии. Медицинская реабилитация.
Plastek Surgery
6.3
Рейтинг

Plastek Surgery
В клинике 14 врачей
ул. Бестужева, 22Б
ул. Светланская, 4
Асклепий
6.7
Рейтинг

Асклепий
В клинике 110 врачей
ул. Гамарника, 3Б
ул. Светланская, 113
Все виды медицинской диагностики, клиника, стационар.
Мечников+
4.9
Рейтинг

Мечников+
В клинике 33 врача
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
Клиника на Комарова
6.8
Рейтинг

Клиника на Комарова
В клинике 25 врачей
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
Профи Клиник
5.9
Рейтинг

Профи Клиник
В клинике 62 врача
пр-т Острякова, 2
