Клиники Владивостока
9 клиник
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
В клинике 28 врачей
пр-т Народный, 11Б
Лечение заболеваний позвоночника, спины и суставов. Восстановление после травм и операций. Детская ортопедия. Лечебная физкультура.
В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
ул. Строительная 2-я, 13
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
В клинике 14 врачей
ул. Бестужева, 22Б
ул. Светланская, 4
В клинике 40 врачей
Государственная
ул. Первая, 6
ул. Лермонтова, 85/2
В клинике 47 врачей
Государственная
ул. Уборевича, 22
ул. Спортивная, 10
ул. Светланская, 169/171
Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психологии, психотерапии и клинической психологии.
В клинике 2 врача
ул. Саратовская, 4
Лечение диабетической стопы, ишемии нижних конечностей. Все виды лечения варикоза. Весь комплекс эндоскопических исследований. Узи всех органов.
В клинике 5 врачей
ул. Тобольская, 8
Травматология, реабилитация после спортивных травм, массаж, мануальная терапия, кишечный диализ (очищение организма).
В клинике 13 врачей
пр-т Океанский, 54
Детский медицинский центр. Подростковый косметолог (плазмалифтинг, контурная пластика, фотоомоложение, лечение пигментации, пилинг, комбинированная чистка, мезотерапия, биоревитализация).