  1. Главная
  2. Все клиники

Клиники Владивостока

351 клиника
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Выберите специализацию
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трансфузиология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
Центр флебологии
10
Рейтинг

Центр флебологии
В клинике 12 врачей
пр-т Океанский, 54
ул. Русская, 51В
Флебология - лазерное лечение варикоза, тромбоза, трофических язв на любой стадии. Без боли, без разрезов, без общего наркоза.
Показать больше информации
Записаться на приём
Клиника доктора Григоренко
9.6
Рейтинг

Клиника доктора Григоренко
В клинике 38 врачей
ул. Калинина, 295
Записаться на приём
Отделение врачебной косметологии
9.4
Рейтинг

Отделение врачебной косметологии
В клинике 6 врачей
пр-т Океанский, 54
Омоложение аппаратное и инъекционное. Лечение угревой сыпи и акне. Устранение сосудов и новообразований. Фотоэпиляция. Лечение волос.
Показать больше информации
Записаться на приём
Цветы Жизни
8.5
Рейтинг

Цветы Жизни
В клинике 34 врача
ул. Садовая, 27
Частная педиатрия. Наблюдение педиатром детей в клинике и на дому, консультации узких специалистов, УЗИ премиального класса, ЭКГ, собственная экстренная клиническая лаборатория, все прививки, выдача больничных листов.
Показать больше информации
Записаться на приём
Дентал Мастер
7.8
Рейтинг

Дентал Мастер
В клинике 20 врачей
ул. Бурачка, 17
Лечение, протезирование, имплантация зубов. Профилактика, хирургия.
Показать больше информации
Записаться на приём
ДиаМед
7.2
Рейтинг

ДиаМед
В клинике 43 врача
ул. Адмирала Горшкова, 67
ул. Луговая, 65
ул. Калинина, 11А/2
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза. Консультации врачей: терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, гинеколога, невролога. Прием гематолога. Прием кинезиолога. Мануальная терапия. Медицинский массаж. УЗИ всех органов, суставов и сосудов. Нейросонография. Современное диагностическое оборудование.
Показать больше информации
Записаться на приём
Медицинский центр ДВФУ
6.7
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Показать больше информации
Записаться на приём
Клиника доктора Кремешного
6.4
Рейтинг

Клиника доктора Кремешного
В клинике 8 врачей
ул. Пологая, 53А
Цифровая стоматология имплантологии и хирургии, это современное и безболезненное лечение. Клиника специализируется на сложных случаях.
Показать больше информации
Записаться на приём
Стомос
6.3
Рейтинг

Стомос
В клинике 11 врачей
ул. Некрасовская, 96
Терапевтическая, ортопедическая, хирургическая, детская стоматология, пародонтология, ортодонтия. Дентальная имплантация.
Показать больше информации
Записаться на приём
Биомеханика
6.3
Рейтинг

Биомеханика
В клинике 28 врачей
пр-т Народный, 11Б
Лечение заболеваний позвоночника, спины и суставов. Восстановление после травм и операций. Детская ортопедия. Лечебная физкультура.
Показать больше информации
Записаться на приём
Показать ещё