Клиники Владивостока
351 клиника
В клинике 12 врачей
пр-т Океанский, 54
ул. Русская, 51В
Флебология - лазерное лечение варикоза, тромбоза, трофических язв на любой стадии. Без боли, без разрезов, без общего наркоза.
В клинике 38 врачей
ул. Калинина, 295
В клинике 6 врачей
пр-т Океанский, 54
Омоложение аппаратное и инъекционное. Лечение угревой сыпи и акне. Устранение сосудов и новообразований. Фотоэпиляция. Лечение волос.
В клинике 34 врача
ул. Садовая, 27
Частная педиатрия. Наблюдение педиатром детей в клинике и на дому, консультации узких специалистов, УЗИ премиального класса, ЭКГ, собственная экстренная клиническая лаборатория, все прививки, выдача больничных листов.
В клинике 20 врачей
ул. Бурачка, 17
Лечение, протезирование, имплантация зубов. Профилактика, хирургия.
В клинике 43 врача
ул. Адмирала Горшкова, 67
ул. Луговая, 65
ул. Калинина, 11А/2
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза. Консультации врачей: терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, гинеколога, невролога. Прием гематолога. Прием кинезиолога. Мануальная терапия. Медицинский массаж. УЗИ всех органов, суставов и сосудов. Нейросонография. Современное диагностическое оборудование.
В клинике 148 врачей
Государственная
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
В клинике 8 врачей
ул. Пологая, 53А
Цифровая стоматология имплантологии и хирургии, это современное и безболезненное лечение. Клиника специализируется на сложных случаях.
В клинике 11 врачей
ул. Некрасовская, 96
Терапевтическая, ортопедическая, хирургическая, детская стоматология, пародонтология, ортодонтия. Дентальная имплантация.
В клинике 28 врачей
пр-т Народный, 11Б
Лечение заболеваний позвоночника, спины и суставов. Восстановление после травм и операций. Детская ортопедия. Лечебная физкультура.
