Звезда
6.5
Рейтинг

Звезда

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Борисенко, 28
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 4 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Компания предлагает полный комплекс стоматологических услуг, плазмолифтинг.

Врачи работающие в клинике
Абросимова Жанна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абросимова Жанна Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
