- Главная
- Все клиники
- Звезда
Звезда
В клинике 1 врач
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Компания предлагает полный комплекс стоматологических услуг, плазмолифтинг.
Первичный осмотр ортопед - 500 руб.
Терапевт - консультация - 500 руб.
Хирург - консультация - 500 руб.
Услуги:
- Гигиена полости рта;
- Лечение каналов зубов с использованием новейших немецких инструментов;
- Лечение заболеваний пародонта;
- Протезирование зубов, в том числе, восстановление почти полностью разрушенных зубов;
- Отбеливание зубов;
- Предоставление услуг имплантолога — лечение аномалий прикуса зубов различными брекет-системами.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре