Здравница
В клинике 20 врачей
Адреса
Информация
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
Услуги:
- Акушерство и гинекология;
- Дерматовенерология;
- Педиатрия;
- Неврология;
- Травматология – ортопедия;
- Гастроэнтеролог;
- Кардиолог;
- Аллергология;
- Терапия;
- ЛОР для детей;
- Спортивный врач (выдача справок для спорта);
- Ревматолог;
- Мануальная терапия (остеопатия);
- Медицинский массаж;
- Оформление санаторно-курортной карты;
- Изготовление индивидуальных стелек FormTotics;
- Оформление больничного листа;
- Комплексные программы реабилитации после травм и операций;
- Комплексное лечение боли в позвоночнике и суставах;
- Диагностика и лечение головной боли;
- Физиотерапия;
- Анализы крови и мочи;
- УЗИ сердца;
- УЗИ гинекология;
- УЗИ всех органов и тканей организма;
- Кольпоскопия;
- Адаптивная физкультура;
- Лечебная физкультура.
Лицензия ЛО-25-01-002933.
Стоимость мануальной терапии и массажа:
- младенцы от 1300 руб.;
- взрослые до 5100 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
Записаться на приём
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 33 года
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 22 года
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 31 год
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 23 года
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре