Здравница
6.7
Рейтинг

Здравница

В клинике 20 врачей
Адреса
ул. Беляева, 2
цокольный этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 5 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.

Врачи работающие в клинике
Кошкин Валерий Юрьевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Кошкин Валерий Юрьевич

Дерматовенеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Москалец Евгений Андреевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Москалец Евгений Андреевич

Кардиолог
Стаж 9 лет
Кардиолог
Стаж 9 лет
Записаться на приём
Рубцова Анна Юрьевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
30
отзывов

Рубцова Анна Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Маслянко Ираида Александровна
9.5
Рейтинг
Рейтинг
9.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Маслянко Ираида Александровна

Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Азарова Людмила Ивановна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Азарова Людмила Ивановна

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Вертепа Александр Сергеевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Вертепа Александр Сергеевич

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Галкина Антонина Васильевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Галкина Антонина Васильевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 33 года
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юрченко Ольга Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Юрченко Ольга Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галянт Любовь Викторовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Галянт Любовь Викторовна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Ревматолог, Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ларионов Андрей Михайлович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ларионов Андрей Михайлович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 22 года
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Осмолова Вера Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Осмолова Вера Ивановна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 31 год
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Овчинникова Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овчинникова Ирина Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 18 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Джунковская Анастасия Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Джунковская Анастасия Степановна

Эндокринолог
Стаж 12 лет
Эндокринолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Киселева Мария Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киселева Мария Владимировна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Голубева Оксана Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голубева Оксана Олеговна

Массажист, Реабилитолог
Стаж не указан
Массажист, Реабилитолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Карнышова Виктория Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карнышова Виктория Александровна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Леонова Юлия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Леонова Юлия Алексеевна

Мануальный терапевт
Стаж 7 лет
Мануальный терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Морозова Инна Игоревна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Морозова Инна Игоревна

Дерматовенеролог
Стаж 23 года
Дерматовенеролог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Смоленцев Глеб Сергеевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Смоленцев Глеб Сергеевич

УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куксенко Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куксенко Татьяна Сергеевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

