Здоровые сосуды
0.0
Рейтинг

Здоровые сосуды

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Саратовская, 4
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 12 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Лечение диабетической стопы, ишемии нижних конечностей. Все виды лечения варикоза. Весь комплекс эндоскопических исследований. Узи всех органов.

Врачи работающие в клинике
Гармаш Роман Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
21
отзыв

Гармаш Роман Александрович

Пластический хирург, Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург), Гирудотерапевт
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хасина Мария Юрьевна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Хасина Мария Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

