Дальневосточный Центр «Здоровые сосуды» - это широкопрофильный медицинский центр, который занимается диагностикой и лечением сосудистых патологий и их осложнений, с помощью современных медицинских технологий.

Центр производит лечение диабетической стопы. А также занимается эндоскопическими исследованиями на современном оборудовании.

Услуги:

Лечение диабетической стопы (трофические язвы, полинейропатия);

Хроническая ишемия мозга, т. ч. ишемия нижних конечностей (атеросклероз, эндартериит);

Все виды лечения варикоза (ЭВЛК, склеротерапия, минифлебэктомия);

Весь комплекс эндоскопических исследований (колоноскопия, в т. ч. в условиях медикаментозного сна, гастроскопия, бронхоскопия);

Приём колопроктолога и лечение заболеваний прямой кишки.

А также: