Информация
Лечение диабетической стопы, ишемии нижних конечностей. Все виды лечения варикоза. Весь комплекс эндоскопических исследований. Узи всех органов.
Дальневосточный Центр «Здоровые сосуды» - это широкопрофильный медицинский центр, который занимается диагностикой и лечением сосудистых патологий и их осложнений, с помощью современных медицинских технологий.
Центр производит лечение диабетической стопы. А также занимается эндоскопическими исследованиями на современном оборудовании.
Услуги:
- Лечение диабетической стопы (трофические язвы, полинейропатия);
- Хроническая ишемия мозга, т. ч. ишемия нижних конечностей (атеросклероз, эндартериит);
- Все виды лечения варикоза (ЭВЛК, склеротерапия, минифлебэктомия);
- Весь комплекс эндоскопических исследований (колоноскопия, в т. ч. в условиях медикаментозного сна, гастроскопия, бронхоскопия);
- Приём колопроктолога и лечение заболеваний прямой кишки.
А также:
- Услуги дневного стационара;
- Все виды лабораторных исследований;
- Узи всех органов.
Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
