  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Здоровье
Здоровье
6.0
Рейтинг

Здоровье

В клинике 80 врачей
Адреса
пр-т Красного Знамени, 38
1-й, 2-й этаж
c 8:30 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 48 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Шилкинская, 4В
c 8:30 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 48 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Диденко Наталья Викторовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Диденко Наталья Викторовна

Терапевт
Стаж 44 года
Терапевт
Стаж 44 года
Записаться на приём
Будённый Константин Сергеевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Будённый Константин Сергеевич

Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург, Гинеколог-онколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург, Гинеколог-онколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иванец Инна Валерьевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Иванец Инна Валерьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Лор (оториноларинголог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Оконская Юлия Игоревна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
38
отзывов

Оконская Юлия Игоревна

Лор (оториноларинголог), Пластический хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Лор (оториноларинголог), Пластический хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Перерва Олег Викторович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Перерва Олег Викторович

Эндоскопист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сичинава Зураб Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
24
отзыва

Сичинава Зураб Александрович

Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гилифанов Евгений Альбертович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
102
отзыва

Гилифанов Евгений Альбертович

Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 22 года / Кандидат медицинских наук
Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 22 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сейидов Валерий Гамитович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
25
отзывов

Сейидов Валерий Гамитович

Кардиолог, Врач функциональной диагностики, Аритмолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Кардиолог, Врач функциональной диагностики, Аритмолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Балацкая Наталья Владимировна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Балацкая Наталья Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Блескина Анастасия Витальевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Блескина Анастасия Витальевна

Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Литвиненко Артем Николаевич
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Литвиненко Артем Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Бакшаева Антонина Дмитриевна
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Бакшаева Антонина Дмитриевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кравцов Юрий Александрович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Кравцов Юрий Александрович

Проктолог (колопроктолог), Хирург, Уролог-андролог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), Хирург, Уролог-андролог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шепичев Евгений Викторович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шепичев Евгений Викторович

Онколог, Торакальный хирург
Стаж 24 года
Онколог, Торакальный хирург
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Югай Владимир Дмитриевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Югай Владимир Дмитриевич

Рентгенолог
Стаж 20 лет
Рентгенолог
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пахолюк Юрий Павлович
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пахолюк Юрий Павлович

Проктолог (колопроктолог), УЗИ-специалист, Хирург, Эндоскопист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), УЗИ-специалист, Хирург, Эндоскопист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Файрузов Ильдар Газизович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Файрузов Ильдар Газизович

Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет
Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гончаров Сергей Дмитриевич
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Гончаров Сергей Дмитриевич

Онколог, Пластический хирург, Хирург
Стаж 33 года
Онколог, Пластический хирург, Хирург
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бубнов Олег Юрьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бубнов Олег Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сабельникова Ольга Петровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сабельникова Ольга Петровна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лембиков Владислав Олегович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Лембиков Владислав Олегович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Пальчикова Елена Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пальчикова Елена Анатольевна

Акушер-гинеколог, Гинеколог-эндоскопист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Гинеколог-эндоскопист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бойко Александр Михайлович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бойко Александр Михайлович

Уролог, Хирург
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Уролог, Хирург
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Виноградова Лариса Васильевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Виноградова Лариса Васильевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Толмачева Юлия Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Толмачева Юлия Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колесников Валерий Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колесников Валерий Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Карлов Максим Геннадьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карлов Максим Геннадьевич

Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дуболазов Михаил Юрьевич
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дуболазов Михаил Юрьевич

Нейрохирург
Стаж 5 лет
Нейрохирург
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Безрукова Людмила Васильевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Безрукова Людмила Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Королёв Андрей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Королёв Андрей Николаевич

Онколог, УЗИ-специалист, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 19 лет
Онколог, УЗИ-специалист, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коротин Дмитрий Аркадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Коротин Дмитрий Аркадьевич

Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ерохина Екатерина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ерохина Екатерина Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лютер Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лютер Татьяна Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Филатова Маргарита Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филатова Маргарита Юрьевна

Аллерголог-иммунолог, Вирусолог
Стаж 35 лет
Аллерголог-иммунолог, Вирусолог
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Казаков Олег Александрович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Казаков Олег Александрович

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грицюк Татьяна Львовна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грицюк Татьяна Львовна

Гинеколог-онколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог-онколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Альбрандт Ксения Федоровна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Альбрандт Ксения Федоровна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макарова Лина Петровна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Макарова Лина Петровна

УЗИ-специалист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клушина Ольга Анатольевна
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Клушина Ольга Анатольевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кушка Дмитрий Владимирович
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кушка Дмитрий Владимирович

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Парчайкина Мария Альбертовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Парчайкина Мария Альбертовна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Головина Олеся Борисовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Головина Олеся Борисовна

Уролог-андролог
Стаж 24 года / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Уролог-андролог
Стаж 24 года / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Худеев Дмитрий Юрьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Худеев Дмитрий Юрьевич

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Филиппов Александр Геннадьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Филиппов Александр Геннадьевич

Уролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Уролог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Потарусова Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Потарусова Наталья Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стопа Анна Ильинична
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Стопа Анна Ильинична

Эндокринолог
Стаж 12 лет
Эндокринолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павликова Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Павликова Наталья Александровна

Терапевт
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гуляева Серафима Ефимовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гуляева Серафима Ефимовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гаевая Ирина Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гаевая Ирина Леонидовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Свердлова Лариса Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Свердлова Лариса Александровна

Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сауцкая Ирина Андреевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сауцкая Ирина Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Просекова Елена Викторовна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Просекова Елена Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Логачева Валентина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Логачева Валентина Васильевна

Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Номеровская Галина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Номеровская Галина Валерьевна

Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Несвячёная Людмила Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Несвячёная Людмила Алексеевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рубашек Ирина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Рубашек Ирина Алексеевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бажанская Ирина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бажанская Ирина Петровна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аншаков Максим Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аншаков Максим Александрович

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Букина Елена Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Букина Елена Павловна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зянтериков Владимир Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зянтериков Владимир Васильевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Беляева Фаина Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беляева Фаина Евгеньевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шендриков Юрий Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шендриков Юрий Михайлович

Онколог, Хирург
Стаж не указан
Онколог, Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Андриишин Сергей Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андриишин Сергей Евгеньевич

Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мазалов Борис Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мазалов Борис Витальевич

Уролог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кочергина Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кочергина Екатерина Сергеевна

Эндоскопист
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндоскопист
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бусаров Сергей Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бусаров Сергей Леонидович

Ортопед
Стаж не указан
Ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Володина Лариса Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Володина Лариса Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Глушков Юрий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глушков Юрий Александрович

Пластический хирург, Хирург
Стаж 53 года / Кандидат медицинских наук
Пластический хирург, Хирург
Стаж 53 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Давиденко Тамара Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Давиденко Тамара Павловна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Герасименко Мария Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герасименко Мария Ивановна

Гематолог
Стаж не указан
Гематолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иванис Виктория Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванис Виктория Александровна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иваница Алексей Савельевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иваница Алексей Савельевич

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мельничук Марина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельничук Марина Ивановна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аристова Александра Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аристова Александра Андреевна

Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж не указан
Бородина Наталья Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бородина Наталья Борисовна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кантур Владимир Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кантур Владимир Алексеевич

Диетолог
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Диетолог
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трофимова Наталья Олеговна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трофимова Наталья Олеговна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иваненко Любовь Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Иваненко Любовь Николаевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Уролог, Уролог-андролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сенчило Игорь Геннадьевич
4.8
Рейтинг
Рейтинг
4.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Сенчило Игорь Геннадьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 44 года
Травматолог-ортопед
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Опрышко Инесса Анатольевна
3.5
Рейтинг
Рейтинг
3.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Опрышко Инесса Анатольевна

Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт
Стаж 30 лет
Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
Все клиники