Здоровей-ка
0.0
Рейтинг

Здоровей-ка

В клинике 13 врачей
Адреса
пр-т Океанский, 54
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 минуту
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Детский медицинский центр. Подростковый косметолог (плазмалифтинг, контурная пластика, фотоомоложение, лечение пигментации, пилинг, комбинированная чистка, мезотерапия, биоревитализация).

Врачи работающие в клинике
Хандогина Наталья Аркадьевна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Хандогина Наталья Аркадьевна

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 14 лет
УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Разумова Виктория Викторовна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Разумова Виктория Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Пестрякова Яна Феликсовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пестрякова Яна Феликсовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Елхов Игорь Владимирович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Елхов Игорь Владимирович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Жуков Виталий Сергеевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Жуков Виталий Сергеевич

Уролог, Хирург
Стаж 49 лет
Уролог, Хирург
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Парчайкина Мария Альбертовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Парчайкина Мария Альбертовна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кудра Денис Андреевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кудра Денис Андреевич

Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дурицкая Наталья Борисовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Дурицкая Наталья Борисовна

Массажист, Педиатр
Стаж 42 года
Массажист, Педиатр
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Миронова Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миронова Елена Анатольевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Животовская Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Животовская Ирина Анатольевна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Каретина Татьяна Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каретина Татьяна Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Иваненко Любовь Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Иваненко Любовь Николаевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Уролог, Уролог-андролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Саммель Татьяна Васильевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Саммель Татьяна Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

