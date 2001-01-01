- Главная
Юнилаб
В клинике 20 врачей
Адреса
- +7 (423) 224 21 24 , многоканальный
- +7 (800) 555 55 69 , единая справочная
- +7 (423) 377 46 07 , справочная по г. Артём
ул. Крыгина, 17
ул. Прапорщика Комарова, 13
1-й этаж
пр-т Партизанский, 22
пр-т Океанский, 90
1-й этаж
ул. Луговая, 35
ул. Калинина, 279
ул. Добровольского, 33
1-й этаж
ул. Адмирала Горшкова, 36
1-й этаж
ул. Баляева, 35
ТЦ "Бачурин", 3-й этаж
ул. Новоивановская, 3
пр-т Красного Знамени, 77
1-й этаж
пр-т 100-летия Владивостока, 34
ул. Калинина, 45А
1-й этаж
ул. Интернациональная, 71
- +7 (902) 070 37 38, УЗИ
ул. Кирова, 14А
ул. Ульяновская, 3/1
ул. Бородинская, 46 кор. 1
- +7 (908) 995 01 40, отделение функциональной диагностики (УЗИ)
ул. Русская, 9
ул. Нейбута, 139
ул. Давыдова, 5
ул. Архангельская, 29 кор. 2
пр-т 100-летия Владивостока, 53
ул. Лермонтова, 75/1
ул. Русская, 57 стр. 18
Еще 21
Информация
Более 600 видов тестов, включая:
- Общеклинические и биохимические исследования крови и мочи,
- Определение уровней гормонов и онкомаркеров,
- Аллергологические тесты,
- Широкий спектр анализов для диагностики инфекционных заболеваний,
- Все виды исследований, необходимых при планировании и наблюдении беременности,
- Определение отцовства и другие.
Лицензия ЛО-25-01-002764.
ООО "Юнилаб".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Принимает детей
Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре