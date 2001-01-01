  1. Главная
Юнилаб
6.0
Рейтинг

Юнилаб

В клинике 20 врачей
Адреса
ул. Крыгина, 17
c 7:30 до 16:00. Сейчас открыто
Прием биологического материала
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 7:30 до 17:00. Сейчас открыто
Выдача результатов исследований
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Прапорщика Комарова, 13
1-й этаж
c 7:30 до 16:00. Сейчас открыто
Прием биологического материала
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 7:30 до 18:00. Сейчас открыто
Выдача результатов исследований
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
пр-т Партизанский, 22
c 7:30 до 16:00. Сейчас открыто
Прием биологического материала
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 7:30 до 17:00. Сейчас открыто
Выдача результатов исследований
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Еще 21
Информация
Врачи работающие в клинике
Овчаренко Алексей Викторович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Овчаренко Алексей Викторович

Терапевт, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
Терапевт, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Симонова Татьяна Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Симонова Татьяна Юрьевна

Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пугачёва Нина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пугачёва Нина Михайловна

Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Ветохина Светлана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ветохина Светлана Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колганова Ирина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колганова Ирина Валентиновна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Литвина Виктория Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвина Виктория Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Муханова Людмила Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Муханова Людмила Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Сударова Ольга Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сударова Ольга Борисовна

Врач-консультант
Стаж не указан
Врач-консультант
Стаж не указан
Шевченко Анна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевченко Анна Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Голодная Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голодная Елена Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 25 лет / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 25 лет / Врач второй категории
Шарапенко Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шарапенко Наталья Юрьевна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Попова Светлана Гайсаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Светлана Гайсаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Вергилес Юлия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вергилес Юлия Анатольевна

Лаборант
Стаж 25 лет
Лаборант
Стаж 25 лет
Зейналова Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зейналова Наталья Алексеевна

Лаборант
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Лаборант
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Ленда Инга Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ленда Инга Вадимовна

Лаборант
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Лаборант
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Новоселова Екатерина Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новоселова Екатерина Константиновна

Лаборант
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Лаборант
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Панкратова Мария Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панкратова Мария Геннадьевна

Лаборант
Стаж 17 лет
Лаборант
Стаж 17 лет
Русакович Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Русакович Ольга Николаевна

Лаборант
Стаж 29 лет
Лаборант
Стаж 29 лет
Савина Инна Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савина Инна Игоревна

Лаборант
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Лаборант
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Шевцова Елена Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевцова Елена Павловна

Лаборант
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Лаборант
Стаж 26 лет / Врач высшей категории

