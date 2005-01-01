  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Ярослава
Ярослава
0.0
Рейтинг

Ярослава

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Авроровская, 17
оф. 7
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 27 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Балацкая Наталья Владимировна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Балацкая Наталья Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лушникова Зинаида Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Лушникова Зинаида Алексеевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клименко Виктория Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Клименко Виктория Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Наместник Яна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Наместник Яна Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клименко Виктория Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименко Виктория Евгеньевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
Все клиники