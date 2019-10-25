Стоматологическая клиника "World Dent" предлагает индивидуальный подход, путём предварительной диагностики и поэтапного составления плана лечения:

Комплексный подход к решению проблем;

Стремление к сохранению всех зубов пациента;

Безболезненное лечение;

Гарантия на результат.

Стоматология подберет определенного специалиста, так как все врачи стоматологи обладают узкой направленностью. Наличие стоматологического томографа.

Услуги:

Терапевтическая стоматология (кариес, эндодонтия);

Ортопедическая стоматология (восстановление жевательной функции, протезирование);

Хирургическая стоматология (удаление);

Ортодонтическая стоматология (выявление, предупреждение и лечение зубочелюстных аномалий, брекет-системы);

Профилактическая стоматология (профессиональная гигиена полости рта);

Эстетическая стоматология (виниры, отбеливание);

Пародонтология (лоскутные операции, хирургическое и консервативное лечение заболеваний дёсен, лечение пародонтов, пародонтоза, устранение рецессии (опущение дёсны), плазмалифтинг, инъекции аутоплазмы);

​Имплантация.

Для здоровья зубов и дёсен, стоматология может предложить линейку средств для гигиены (зубная паста: для ежедневного пользования, отбеливающая, с лекарственными травами; ополаскиватель для полости рта).

Предусмотрена наличная и безналичная оплата услуг, а также лечение в рассрочку и кредит.

На территории стоматологии есть платная, охраняемая парковка.

Лицензия ЛО-25-01-004792 от 25.10.2019

ООО "Ворлд Дент".