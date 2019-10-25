World Dent

  1. Главная
0.0
В клинике 1 врач
Адреса
ул. Мордовцева, 6
8-й этаж
c 11:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Клиника отвечает высоким стандартам лечения, использует современное медицинское оборудование, что позволяет гарантировать высокое качество лечения и протезирования.

