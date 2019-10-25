- Главная
Клиника отвечает высоким стандартам лечения, использует современное медицинское оборудование, что позволяет гарантировать высокое качество лечения и протезирования.
Стоматологическая клиника "World Dent" предлагает индивидуальный подход, путём предварительной диагностики и поэтапного составления плана лечения:
- Комплексный подход к решению проблем;
- Стремление к сохранению всех зубов пациента;
- Безболезненное лечение;
- Гарантия на результат.
Стоматология подберет определенного специалиста, так как все врачи стоматологи обладают узкой направленностью. Наличие стоматологического томографа.
Услуги:
- Терапевтическая стоматология (кариес, эндодонтия);
- Ортопедическая стоматология (восстановление жевательной функции, протезирование);
- Хирургическая стоматология (удаление);
- Ортодонтическая стоматология (выявление, предупреждение и лечение зубочелюстных аномалий, брекет-системы);
- Профилактическая стоматология (профессиональная гигиена полости рта);
- Эстетическая стоматология (виниры, отбеливание);
- Пародонтология (лоскутные операции, хирургическое и консервативное лечение заболеваний дёсен, лечение пародонтов, пародонтоза, устранение рецессии (опущение дёсны), плазмалифтинг, инъекции аутоплазмы);
- Имплантация.
Для здоровья зубов и дёсен, стоматология может предложить линейку средств для гигиены (зубная паста: для ежедневного пользования, отбеливающая, с лекарственными травами; ополаскиватель для полости рта).
Предусмотрена наличная и безналичная оплата услуг, а также лечение в рассрочку и кредит.
На территории стоматологии есть платная, охраняемая парковка.
Лицензия ЛО-25-01-004792 от 25.10.2019
ООО "Ворлд Дент".