Диспансер ведет работу с учащимися детско-юношеских спортивных школ, спортивными командами и коллективами, осуществляет медицинское обеспечение спортивных мероприятий во Владивостоке и Приморском крае.

Специалисты: врачи по спортивной медицине, врач по лечебной медицине, зубные врачи и др.

В структуру диспансера входит:

Кабинеты врачей спортивной медицины;

Врачебные кабинеты;

Физиотерапевтический кабинет;

Кабинет функциональной диагностики;

Лаборатория;

Центр здоровья;

Стоматологический кабинет;

Отделение лечебной физкультуры

Процедурный кабинет.

Врачебно-физкультурный диспансер входит в состав Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи:

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи".