Врачебно-физкультурный диспансер
5.0
Рейтинг

Врачебно-физкультурный диспансер

Государственная
В клинике 33 врача
Адреса
ул. Черемуховая, 11
c 8:30 до 15:00.
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Специализированное учреждение, оказывающее лечебно-диагностическую помощь для спортсменов Приморского края. Травматолог, окулист, лор, ЛФК, массаж, стоматология, физиокабинет.

Врачи работающие в клинике
Козявина Нина Валентиновна
7.8
6
Козявина Нина Валентиновна

Пульмонолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Сафонова Анна Дмитриевна
6.3
1
Сафонова Анна Дмитриевна

Спортивный врач
Стаж не указан
Принимает детей
Быкова Мария Валерьевна
6.3
1
Быкова Мария Валерьевна

Терапевт
Стаж не указан
Тищенко Алик Владимирович
6.3
3
Тищенко Алик Владимирович

Мануальный терапевт, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Павлущенко Елена Владимировна
6.0
0
Павлущенко Елена Владимировна

Зав. центром, Спортивный врач
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Ситникова Евгения Юрьевна
6.0
0
Ситникова Евгения Юрьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Соболева Татьяна Николаевна
6.0
0
Соболева Татьяна Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Сухачева Валентина Геннадьевна
6.0
0
Сухачева Валентина Геннадьевна

Спортивный врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Фотина Ольга Николаевна
6.0
0
Фотина Ольга Николаевна

Спортивный врач
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Холодцова Елена Владимировна
6.0
0
Холодцова Елена Владимировна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Шмакова Наталья Васильевна
6.0
0
Шмакова Наталья Васильевна

Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Траценко Лариса Владимировна
6.0
0
Траценко Лариса Владимировна

Диетолог
Стаж не указан
Андреева Ирина Геннадьевна
6.0
0
Андреева Ирина Геннадьевна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Анисова Татьяна Васильевна
6.0
0
Анисова Татьяна Васильевна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Вершинина Лариса Николаевна
6.0
0
Вершинина Лариса Николаевна

Врач ЛФК, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Войцеховская Раиса Ивановна
6.0
0
Войцеховская Раиса Ивановна

Спортивный врач
Стаж не указан
Демина Елена Сергеевна
6.0
0
Демина Елена Сергеевна

Спортивный врач
Стаж не указан
Каминская Анна Тодоровна
6.0
0
Каминская Анна Тодоровна

Зав. отделением, Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Карпенко Наталья Николаевна
6.0
0
Карпенко Наталья Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
Колдырева Людмила Ивановна
6.0
0
Колдырева Людмила Ивановна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кузнецова Анна Васильевна
6.0
0
Кузнецова Анна Васильевна

Терапевт
Стаж не указан
Кусая Дарья Валерьевна
6.0
0
Кусая Дарья Валерьевна

Спортивный врач
Стаж не указан / Врач второй категории
Рощина Любовь Васильевна
6.0
0
Рощина Любовь Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Иванцова Наталия Владимировна
6.0
0
Иванцова Наталия Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 35 лет
Алексеева Наталья Васильевна
6.0
0
Алексеева Наталья Васильевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Серова Татьяна Ивановна
6.0
0
Серова Татьяна Ивановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Ленникова Астхик Сергеевна
6.0
0
Ленникова Астхик Сергеевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Малышенко Галина Евгеньевна
6.0
0
Малышенко Галина Евгеньевна

Спортивный врач
Стаж не указан
Марова Ольга Владимировна
6.0
0
Марова Ольга Владимировна

Спортивный врач
Стаж не указан
Моисеева Маргарита Владимировна
6.0
0
Моисеева Маргарита Владимировна

Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Николина Лариса Валерьевна
6.0
0
Николина Лариса Валерьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Омельченко Михаил Михайлович
6.0
0
Омельченко Михаил Михайлович

Хирург
Стаж не указан
