Врачебно-физкультурный диспансер
Специализированное учреждение, оказывающее лечебно-диагностическую помощь для спортсменов Приморского края. Травматолог, окулист, лор, ЛФК, массаж, стоматология, физиокабинет.
Диспансер ведет работу с учащимися детско-юношеских спортивных школ, спортивными командами и коллективами, осуществляет медицинское обеспечение спортивных мероприятий во Владивостоке и Приморском крае.
Специалисты: врачи по спортивной медицине, врач по лечебной медицине, зубные врачи и др.
В структуру диспансера входит:
- Кабинеты врачей спортивной медицины;
- Врачебные кабинеты;
- Физиотерапевтический кабинет;
- Кабинет функциональной диагностики;
- Лаборатория;
- Центр здоровья;
- Стоматологический кабинет;
- Отделение лечебной физкультуры
- Процедурный кабинет.
Врачебно-физкультурный диспансер входит в состав Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи:
- Центр охраны материнства и детства;
- Диагностический центр;
- Центр реабилитации слуха;
- Центр восстановительной медицины и реабилитации;
- Центр вакцинопрофилактики.
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи".