Военно-морской клинический госпиталь
Государственная
В клинике 4 врача
Адреса
Главный госпиталь
ул. Ивановская, 4
Туберкулезное отделение
ул. Линейная 1-я, 20
Инфекционное отделение
ул. Русская, 73Б
Информация
Федеральное больничное учреждение 1477. Главный военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота.
В госпитале ведут платный прием врачи по 30 специальностям.
Основные направления:
- нейрохирургия,
- сосудистая хирургия,
- челюстно-лицевая хирургия со стоматологией,
- травмотология коленного сустава,
- урология,
- гинекология и др.
МРТ делают только коленного сустава.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Принимает детей