Военно-морской клинический госпиталь
6.0
Рейтинг

Военно-морской клинический госпиталь

Государственная
В клинике 4 врача
Адреса
Главный госпиталь
ул. Ивановская, 4
c 8:30 до 17:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 8 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Туберкулезное отделение
ул. Линейная 1-я, 20
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Инфекционное отделение
ул. Русская, 73Б
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Федеральное больничное учреждение 1477. Главный военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота.

Врачи работающие в клинике
Шепелев Валерий Владимирович
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Нейрохирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Егорова Виктория Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Бабич Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Физиотерапевт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Конорева Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Врач функциональной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей

