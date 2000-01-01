  1. Главная
Владивостокский родильный дом №4
7.0
Рейтинг

Владивостокский родильный дом №4

Государственная
В клинике 33 врача
Адреса
ул. Алеутская, 38
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Квалифицированная медицинская помощь беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.

Врачи работающие в клинике
Долгова Евгения Наильевна
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Долгова Евгения Наильевна

Неонатолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Волошина Елена Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Волошина Елена Владимировна

Психолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Психолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федорова Наталья Юрьевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Федорова Наталья Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кизей Екатерина Николаевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кизей Екатерина Николаевна

Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Марченко Андрей Александрович
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Марченко Андрей Александрович

Мануальный терапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Мануальный терапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Василевская Елена Станиславовна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Василевская Елена Станиславовна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Матюшева Наталья Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Матюшева Наталья Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Скоробогатова Марина Викторовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Скоробогатова Марина Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Елина Валентина Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Елина Валентина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стрельцова Вера Львовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Стрельцова Вера Львовна

Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Григорьева Юлия Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Григорьева Юлия Николаевна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Назаренко Юлия Тимуровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Назаренко Юлия Тимуровна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сотниченко Светлана Игнатьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сотниченко Светлана Игнатьевна

Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ландина Ирина Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ландина Ирина Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Минакова Татьяна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Минакова Татьяна Сергеевна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Розанова Валерия Ярославовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Розанова Валерия Ярославовна

Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бохан Валентина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бохан Валентина Алексеевна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Казакевич Лидия Егоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казакевич Лидия Егоровна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гаркуша Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаркуша Наталья Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кудрявцева Людмила Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудрявцева Людмила Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лабазина Лидия Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лабазина Лидия Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кабанова Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кабанова Лариса Алексеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белоусова Екатерина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белоусова Екатерина Анатольевна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Боролис Антонина Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боролис Антонина Станиславовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Воробьев Сергей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробьев Сергей Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Емельянов Алексей Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Емельянов Алексей Алексеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Золотухина Анна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Золотухина Анна Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лапир Лариса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лапир Лариса Александровна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мель Наталия Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мель Наталия Павловна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чичикайло Людмила Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чичикайло Людмила Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Соловчук Анна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловчук Анна Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Генералова Евгения Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Генералова Евгения Борисовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Макарчук Светлана Геннадьевна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
31
отзыв

Макарчук Светлана Геннадьевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

