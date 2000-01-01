Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокский родильный дом №4".

Старейший родильный дом №4 получил звание "Больница, доброжелательная к ребенку" 29 августа 2000 года за успешно организованную работу по охране, поощрению и поддержке грудного вскармливания.

Индивидуальные родильные залы, альтернативные роды, присутствие мужа, возможность принять водный массаж в ванне-джакузи в первом периоде родов и "повиснуть" на шведской стенке, совместное пребывание мамы и малыша сделали пребывание в родильном доме комфортным.

Пациенткам города с паспортом и страховым полисом лечение оказывается бесплатно. За счет средств, полученных по родовым сертификатам, родильный дом достаточно обеспечен современным оборудованием, высококачественным шовным материалом, антибиотиками широкого спектра действия. Для подготовки родовых путей к родам используются высокоэффективные медикаментозные средства.

В роддоме доме проводятся занятия по физической и психологической подготовке супружеских пар к родам, в том числе в условиях присутствия на родах мужа и совместного пребывания после родов матери и ребенка. Для этого в родильном доме имеются все необходимые условия.

Госпитализация в роддом возможна по направлению врача ЖК, по наряду скорой помощи или же самостоятельно в сопровождении родных и близких людей.

