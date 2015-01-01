  1. Главная
Владивостокский клинико-диагностический центр
3.7
Рейтинг

Владивостокский клинико-диагностический центр

Государственная
В клинике 47 врачей
Адреса
Отделение психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи
ул. Уборевича, 22
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 43 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Городской аллерго-респираторный центр
ул. Спортивная, 10
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 43 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Амбулаторно-поликлиническое офтальмологическое отделение
ул. Светланская, 169/171
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 43 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психологии, психотерапии и клинической психологии.

Врачи работающие в клинике
Курникова Илона Юрьевна
8.9
Рейтинг
Рейтинг
8.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Колесник (Артюшевская) Наталья Александровна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
30
отзывов

Клинический психолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ходыкина Наталья Петровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Окулист (офтальмолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ветрова Татьяна Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Цылева Олеся Александровна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Савина Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Дыдыка Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аллерголог-иммунолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ситдикова Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пульмонолог, Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ефименко Инна Альбертовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ставицкая Марина Викторовна
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Педиатр, Пульмонолог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кудрявцева Валентина Алексеевна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Пульмонолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мешков Валерий Юрьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Клинический психолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Литовченко Елена Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Психолог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доронина Лилия Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Окулист (офтальмолог), УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гуленкова Светлана Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трофимова Татьяна Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Педиатр, Физиотерапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Скопцова Елена Аркадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Терапевт
Стаж 50 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Буртылева Светлана Валентиновна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Аллерголог-иммунолог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бисекенова Наталья Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Клинический психолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рыпалова Ирина Дмитриевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хекало Марина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клинический психолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Хохлова Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Таранец Марина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Антонова Маргарита Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Диетолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Горбатюк Нина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Туманова Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Диетолог, Терапевт
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Юхта Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Титова Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Психиатр-нарколог
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Коновалова Юлия Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Комова Евгения Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Афанасьева Марина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кирилюк Светлана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терапевт
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кузьминых Д. Г.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аллерголог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кононова Алла Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Банашкевич В. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Веселов Алексей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ганджа Юлия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рогачева Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лихтнер Н. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шабалина Л. Н.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тилик Т. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пугачева Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Физиотерапевт
Стаж 32 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хмельницкая Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Педиатр, Врач ЛФК
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кузнецова Н. С.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Диетолог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Омельяненко Альбина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт, Заместитель главного врача
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кулакова Наталья Валентиновна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кардиолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новикова Светлана Яковлевна
5.3
Рейтинг
Рейтинг
5.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

