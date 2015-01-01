Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №3".

Медицинская помощь оказывается в условиях специализированных офтальмологического и аллерго-респираторного дневных стационаров.

Специалисты постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в научно-практических конференциях, конгрессах, симпозиумах.

"Владивостокский клинико-диагностический центр" оснащен оборудованием, позволяющим проводить углубленную точную диагностику и эффективное лечение сложных аллерго-респираторных и офтальмологических заболеваний.

В центре проводится:

исследование иммунологического статуса;

иммуноферментный анализ крови;

специфическое аллергологическое обследование, включающее скарификационные пробы, Прик-тесты, исследование уровня специфических иммуноглобулинов, холодовый и латексный тесты;

исследование на наличие лекарственной аллергии: тесты АДО, РТМЛ.

Функциональное обследование дыхательной системы представлено компьютерной спирографией с лекарственными препаратами и физической нагрузкой, определением уровня содержания кислорода в крови, оксида азота и оксида углерода в выдыхаемом воздухе, круглосуточным астмамониторированием. Специалисты аллергологи-иммунологи проводят курсы аллергенспецифической иммунотерапии, занятия в аллерго и астма школах.

Углубленная диагностика заболеваний органа зрения осуществляется путем проведения компьютерной периметрии, ретинотомографии, электрофизиологического и ультразвукового обследования, исследования соскоба слизистой конъюнктивы на вирусную, паразитарную, грибковую, хламидийную и др. инфекции. В составе центра работает глаукомный кабинет, кабинет охраны зрения детей. Специалисты-офтальмологи проводят занятия в школе глаукомного больного, школе макулодистрофии.

Врачи психотерапевты, клинические психологи оказывают помощь в виде индивидуальных консультаций, групповой работы, семейного консультирования. Проводят психологическую диагностику познавательных процессов, личностных особенностей, семейных отношений, эмоциональной сферы, профориентации и профпригодности. Специалисты отделения медико-социальной помощи оказывают психологическую, социальную и юридическую помощь несовершеннолетним и их законным представителям, беременным женщинам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Дополнительное направление работы "Владивостокского клинико-диагностического центра" - профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни. Специалисты центра здоровья для детей и взрослых прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. В центре здоровья проводится скрининг-обследование состояния основных систем организма, выявление и оценка факторов риска развития заболеваний, скрининг-оценка уровня адаптивных, психических, физических резервов организма.

Врачи специалисты по гигиеническому воспитанию Городского и Краевого центров медицинской профилактики помогут в организации и проведении массовых мероприятий по медико-социальному просвещению, мероприятий по гигиеническому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни в организованных коллективах, разработке научно обоснованных рекомендаций по сохранению и восстановлению здоровья, борьбе с факторами риска, отказу от вредных привычек.

Условия приёма:

действующий полис ОМС (для АПОО, ГАРЦ, центров здоровья);

документ, удостоверяющий личность для всех подразделений;

в обязательном порядке для консультации врачей офтальмологов, аллергологов-иммунологов и пульмонологов (для АПОО и ГАРЦ) оформленное направление от лечащего врача ЛПУ.

Лицензия ЛО-25-01-002438.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.