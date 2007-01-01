Владивостокский клинический родильный дом №3 - это медицинское объединение в городе, включающее женскую консультацию, акушерский и гинекологический стационары.

Родильный дом является основной базой кафедры акушерства гинекологии ВГМУ, что позволяет внедрять современные научные подходы в диагностике и лечении заболеваний. Родильный дом оказывает медицинскую помощь женщинам города Владивостока и всего Приморского края.

Действует круглосуточная служба эндоскопической хирургии. Открыта школа для будущих родителей "В ожидании чуда". В штате специалистов присутствует психотерапевт.

Работа акушерского стационара проводится с применением новых технологий родовспоможения, направленных на повышение качества медицинской помощи, удовлетворённости пациентов пребыванием в роддоме. Главная идея - это проведение родов так, чтобы рождение ребенка воспринималось как счастливое семейное событие. Все роды проводятся в индивидуальных родильных залах, где создана уютная домашняя обстановка, имеются индивидуальные коврики, мяч, телевизоры. Присутствие партнера на родах - бесплатная услуга в роддоме.

УЗИ - круглосуточно.

Лицензия ЛО-25-01-003120.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.

Родильный дом хорошо оборудован и продолжает приобретать современную аппаратуру и технику для оказания высококвалифицированной помощи беременным женщинам с отклонениями в здоровье, роженицам и малышам.

Это объединение женской консультации, акушерского отделения патологии беременности, родильного блока, послеродового и детского отделений.

