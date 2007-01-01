- Главная
Владивостокский клинический родильный дом №3
- +7 (423) 205 36 82 , телефон доверия
- +7 (908) 446 50 08 , телефон доверия
- +7 (423) 227 24 36, коллцентр
- +7 (423) 227 22 93, коллцентр
- +7 (423) 227 83 07, приемная главного врача
- +7 (423) 227 41 80, приемный покой гинекологии
- +7 (423) 246 96 88, дежурный администратор
- +7 (423) 236 60 45, инфекционное отделение
- +7 (423) 227 65 10, приёмное отделение
Женская консультация, акушерский и гинекологический стационары. Высококвалифицированная помощь беременным женщинам с отклонениями в здоровье, роженицам и малышам.
Владивостокский клинический родильный дом №3 - это медицинское объединение в городе, включающее женскую консультацию, акушерский и гинекологический стационары.
Родильный дом является основной базой кафедры акушерства гинекологии ВГМУ, что позволяет внедрять современные научные подходы в диагностике и лечении заболеваний. Родильный дом оказывает медицинскую помощь женщинам города Владивостока и всего Приморского края.
Действует круглосуточная служба эндоскопической хирургии. Открыта школа для будущих родителей "В ожидании чуда". В штате специалистов присутствует психотерапевт.
Работа акушерского стационара проводится с применением новых технологий родовспоможения, направленных на повышение качества медицинской помощи, удовлетворённости пациентов пребыванием в роддоме. Главная идея - это проведение родов так, чтобы рождение ребенка воспринималось как счастливое семейное событие. Все роды проводятся в индивидуальных родильных залах, где создана уютная домашняя обстановка, имеются индивидуальные коврики, мяч, телевизоры. Присутствие партнера на родах - бесплатная услуга в роддоме.
УЗИ - круглосуточно.
Лицензия ЛО-25-01-003120.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Родильный дом хорошо оборудован и продолжает приобретать современную аппаратуру и технику для оказания высококвалифицированной помощи беременным женщинам с отклонениями в здоровье, роженицам и малышам.
Это объединение женской консультации, акушерского отделения патологии беременности, родильного блока, послеродового и детского отделений.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокский родильный дом №1".
