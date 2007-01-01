  1. Главная
Владивостокский клинический родильный дом №3
4.8
Рейтинг

Владивостокский клинический родильный дом №3

Государственная
В клинике 112 врачей
Адреса
ул. Калинина, 55
1-й этаж
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:30 до 17:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 15 минут
Приёмная главного врача
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Родовое отделение с подозрением и выявленным COVID-19
ул. Завойко, 8
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Женская консультация, акушерский и гинекологический стационары. Высококвалифицированная помощь беременным женщинам с отклонениями в здоровье, роженицам и малышам.

Врачи работающие в клинике
Павленова Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павленова Наталья Викторовна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Записаться на приём
Долгова Евгения Наильевна
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Долгова Евгения Наильевна

Неонатолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Закрыжевская Ольга Олеговна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Закрыжевская Ольга Олеговна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузора Наталья Анатольевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Кузора Наталья Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Король Наталья Ивановна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Король Наталья Ивановна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Згурская Ирина Геннадьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Згурская Ирина Геннадьевна

Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Стаж не указан
Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кравченко Елена Витальевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Кравченко Елена Витальевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пахно Екатерина Юрьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Пахно Екатерина Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Порицкий Евгений Анатольевич
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Порицкий Евгений Анатольевич

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дьяченко Елена Олеговна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Дьяченко Елена Олеговна

Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Прокопьева Вера Васильевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Прокопьева Вера Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Полякова Марианна Сергеевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Полякова Марианна Сергеевна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Федоренко Елена Александровна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Федоренко Елена Александровна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Денисова Светлана Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Денисова Светлана Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Денисова Нина Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Денисова Нина Андреевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белезякова Валентина Степановна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Белезякова Валентина Степановна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Васильева Анна Константиновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Васильева Анна Константиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Назарова Татьяна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Назарова Татьяна Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Буркутов Евгений Васильевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Буркутов Евгений Васильевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тройнова Татьяна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тройнова Татьяна Сергеевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федченко Екатерина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Федченко Екатерина Владимировна

Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Румянцева Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Румянцева Наталья Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нагибко Любовь Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Нагибко Любовь Николаевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Склярова Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Склярова Наталья Викторовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Орлова Анна Олеговна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Орлова Анна Олеговна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Слободяник Анастасия Павловна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Слободяник Анастасия Павловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тимофеева Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тимофеева Ольга Ивановна

Акушер
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тихонова Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тихонова Марина Викторовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Толстых Людмила Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Толстых Людмила Георгиевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Попов Вадим Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Попов Вадим Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Труфанова Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Труфанова Наталья Сергеевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Харина Анастасия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Харина Анастасия Викторовна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шевченко Дина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевченко Дина Михайловна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рожко Ирина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рожко Ирина Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шильникова Юлия Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шильникова Юлия Михайловна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ширяева Анна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ширяева Анна Викторовна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бойко Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бойко Елена Валерьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Руденкова Лилия Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Руденкова Лилия Ивановна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Власюк Евгения Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Власюк Евгения Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Саранова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саранова Елена Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Панкратова Ольга Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панкратова Ольга Вадимовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семина Анастасия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семина Анастасия Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ольховик Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ольховик Татьяна Николаевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сергеева Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергеева Наталья Юрьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Васильева Юлия Матти
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Юлия Матти

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Витрук Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Витрук Елена Анатольевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Волынец Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волынец Екатерина Сергеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Воскресенская Нелли Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воскресенская Нелли Леонидовна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Агафонова Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Агафонова Татьяна Ивановна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гвоздева Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гвоздева Оксана Владимировна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Слюсарева Елена Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слюсарева Елена Евгеньевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вторушина Галина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вторушина Галина Сергеевна

Акушер, Фельдшер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер, Фельдшер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гек Кристина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гек Кристина Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Соляник Иван Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соляник Иван Павлович

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дегтярева Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дегтярева Светлана Николаевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Страхова Татьяна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Страхова Татьяна Валерьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Терентьева Юлия Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терентьева Юлия Андреевна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Хаценко Елена Рэмировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хаценко Елена Рэмировна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Добродзий Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Добродзий Ирина Васильевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бубнова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бубнова Елена Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернобровова Марина Адольфовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернобровова Марина Адольфовна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шкет Надежда Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шкет Надежда Васильевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шумская Ольга Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шумская Ольга Алексеевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ефимов Виктор Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефимов Виктор Васильевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жидова Дарья Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жидова Дарья Андреевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Замазий Раиса Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Замазий Раиса Ивановна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Заяц Любовь Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заяц Любовь Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Казакова Валерия Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казакова Валерия Юрьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Камалова Сеид-Джамиля Исметовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Камалова Сеид-Джамиля Исметовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клевакина Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клевакина Наталья Владимировна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кочкарев Дмитрий Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кочкарев Дмитрий Валентинович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Девятень Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Девятень Ольга Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Иванюта Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванюта Ирина Николаевна

Зав. лабораторией
Стаж не указан
Зав. лабораторией
Стаж не указан
Абрамова Юлия Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абрамова Юлия Евгеньевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Блинова Татьяна Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Блинова Татьяна Леонидовна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Брицкая Валерия Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Брицкая Валерия Юрьевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гаврилова Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаврилова Оксана Владимировна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галай Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галай Юлия Сергеевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Головлева Галина Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Головлева Галина Ильинична

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кухарева Яна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кухарева Яна Викторовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голубцова Галина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голубцова Галина Петровна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кушкарбаева Мадина Даулетовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кушкарбаева Мадина Даулетовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гонина Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гонина Ольга Николаевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гуртовая Мария Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гуртовая Мария Николаевна

Акушер
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Егорова Любовь Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егорова Любовь Михайловна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жильцова Дарья Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жильцова Дарья Васильевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жолобова Любовь Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жолобова Любовь Сергеевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Киселева Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киселева Наталья Владимировна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кручинина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кручинина Елена Владимировна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лосева Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лосева Наталья Юрьевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лукьянова Нина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лукьянова Нина Михайловна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макарова Валентина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макарова Валентина Васильевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Милованова Лариса Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Милованова Лариса Григорьевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Можальская Нина Егоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Можальская Нина Егоровна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Николашина Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николашина Татьяна Владимировна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Муртазина Дарья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Муртазина Дарья Ивановна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мяготина Мария Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мяготина Мария Анатольевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Орлова Тамара Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Орлова Тамара Николаевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павленко Лидия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павленко Лидия Анатольевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Опрышко Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Опрышко Галина Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Плюснина Кристина Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плюснина Кристина Игоревна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Парыгина Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Парыгина Людмила Владимировна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рымаренко Галина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рымаренко Галина Андреевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сафронова Евгения Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сафронова Евгения Владимировна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Силуянова Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Силуянова Ирина Николаевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Симакова Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симакова Ирина Александровна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Синицкая Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синицкая Марина Владимировна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Суходеева Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суходеева Татьяна Сергеевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макарова Антонина Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Макарова Антонина Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Волкова Ксения Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Волкова Ксения Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новикова Светлана Яковлевна
5.3
Рейтинг
Рейтинг
5.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Новикова Светлана Яковлевна

Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

