Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
Государственная
В клинике 36 врачей
Информация
Отделение терапевтической и ортопедической стоматологии; кабинет хирургической, парадонтологической стоматологии. Рентгенологический кабинет. Кабинет неотложной стоматологической помощи.
Программа бесплатной стоматологической помощи по полису ОМС.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская стоматологическая поликлиника №1".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Стаж 28 лет
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж 18 лет
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач высшей категории
