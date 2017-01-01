  1. Главная
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
4.7
Рейтинг

Владивостокская стоматологическая поликлиника №1

Государственная
В клинике 36 врачей
Адреса
ул. Уборевича, 14
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 49 минут
Поликлиника
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 20:00 до 6:00. Сейчас закрыто
Неотложная помощь
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Отделение терапевтической и ортопедической стоматологии; кабинет хирургической, парадонтологической стоматологии. Рентгенологический кабинет. Кабинет неотложной стоматологической помощи.

Врачи работающие в клинике
Егоров Константин Михайлович
6.6
2
отзыва

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
Красилов Александр Анатольевич
8.7
9
отзывов

Зубной врач
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Лысенко Сергей Григорьевич
9.0
10
отзывов

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Румянцева Илона Анатольевна
6.9
3
отзыва

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Щербатых Олег Владимирович
8.5
11
отзывов

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Лахтикова Екатерина Евгеньевна
7.5
6
отзывов

Стоматолог
Стаж не указан
Сиворакша Анна Юрьевна
7.5
5
отзывов

Стоматолог
Стаж не указан
Замышляева Наталья Александровна
7.2
4
отзыва

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Пикина Татьяна Михайловна
7.2
4
отзыва

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Коновальцева Наталья Валерьевна
6.9
3
отзыва

Стоматолог
Стаж не указан
Березников Денис Андреевич
6.9
3
отзыва

Стоматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Макарова Виктория Павловна
6.9
3
отзыва

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кузьмина Ирина Вадимовна
6.6
2
отзыва

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Павлова Татьяна Николаевна
6.5
2
отзыва

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Собовая Эльвира Ивановна
6.5
3
отзыва

Стоматолог
Стаж не указан
Егорова Юлия Викторовна
6.4
3
отзыва

Стоматолог
Стаж не указан
Попова Ирина Валерьевна
6.4
3
отзыва

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Иванов Владимир Владимирович
6.3
1
отзыв

Стоматолог
Стаж не указан
Ефимова Наталья Владимировна
6.1
2
отзыва

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Митина Светлана Анатольевна
6.0
0
отзывов

Рентгенолаборант
Стаж 22 года
Егорова Марина Юрьевна
6.0
0
отзывов

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Карьгин Иван Николаевич
6.0
0
отзывов

Стоматолог
Стаж не указан
Силиванова Валентина Викторовна
6.0
4
отзыва

Стоматолог
Стаж не указан
Соляникова Наталья Николаевна
6.0
0
отзывов

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Степанова Елена Олеговна
6.0
0
отзывов

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Бондарева Виктория Викторовна
6.0
0
отзывов

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Еготинцева Наталья Алексеевна
6.0
0
отзывов

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Жукова Нина Федоровна
6.0
0
отзывов

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кравченко Светлана Витальевна
6.0
0
отзывов

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Суворова Анна Георгиевна
6.0
0
отзывов

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Чжен Надежда Николаевна
6.0
0
отзывов

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Шведенко Ирина Викторовна
5.7
1
отзыв

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Юровский Дмитрий Анатольевич
5.7
1
отзыв

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Калиниченко Марианна Михайловна
5.5
2
отзыва

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
