Краевая стоматологическая поликлиника
Государственная
В клинике 14 врачей
Адреса
- +7 (423) 225 50 48 , глав. врач
Детское отделение
ул. Борисенко, 31
1-й этаж
- +7 (423) 263 67 49, регистратура
Терапевтическое отделение
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
1-й этаж
- +7 (423) 225 57 81, регистратура
Информация
Дополнительный перерыв в поликлинике по будням с 16:00 до 16:30.
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевая стоматологическая поликлиника".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Врач высшей категории
Врач высшей категории
Врач второй категории
Врач второй категории
Врач высшей категории
Врач высшей категории
Принимает детей
Врач высшей категории
Врач высшей категории
Принимает детей
Принимает детей
Врач высшей категории
Врач высшей категории
Принимает детей
Врач высшей категории
Врач высшей категории
