Краевая стоматологическая поликлиника
6.8
Рейтинг

Краевая стоматологическая поликлиника

Государственная
В клинике 14 врачей
Адреса
Детское отделение
ул. Борисенко, 31
1-й этаж
c 7:30 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 минуту
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 14:30 до 18:00. Сейчас закрыто
Хирургический кабинет
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Терапевтическое отделение
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
1-й этаж
c 7:15 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 6 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Чернушенко Наталья Трофимовна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
9
отзывов

Чернушенко Наталья Трофимовна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Барабаш Анна Юрьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
4
отзыва

Барабаш Анна Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мартыш Наталья Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
1
отзыв

Мартыш Наталья Вячеславовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Соловьева Виолетта Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
1
отзыв

Соловьева Виолетта Витальевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Азизова Анна Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
1
отзыв

Азизова Анна Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Брандт Виктория Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
1
отзыв

Брандт Виктория Леонидовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Глебова Татьяна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0
отзывов

Глебова Татьяна Дмитриевна

Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дяк Светлана Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
2
отзыва

Дяк Светлана Вячеславовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Костина Тамара Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0
отзывов

Костина Тамара Васильевна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Милюкова Ирина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0
отзывов

Милюкова Ирина Павловна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Худич Евгения Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0
отзывов

Худич Евгения Сергеевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Андрейченко Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0
отзывов

Андрейченко Марина Владимировна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гудимова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
0
отзывов

Гудимова Анна Александровна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бурдун Ирина Сергеевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
3
отзыва

Бурдун Ирина Сергеевна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

