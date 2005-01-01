Владивостокская поликлиника №9

Новый медицинский центр рассчитан на 40 000 человек, которые к нему приписаны, а это — 600 посещений в одну смену. В новом здании шесть этажей, а его общая площадь — 7,5 тысяч квадратных метров. Оборудование, которым снабжена поликлиника: маммограф, ортопантомограф (в учреждении предусмотрена стоматология), телеуправляемый рентгеновский комплекс, который позволяет проводить снимки в режиме скопии, оснащение для амбулаторной хирургии.

Однако воспользоваться услугами новой поликлиники могут не только жители утвержденных департаментом здравоохранения территорий, но любой гражданин Владивостока. Для этого необходимо обратиться в регистратуру, а при себе иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт. При желании же официально прикрепиться конкретно к этому лечебно-профилактическому учреждению необходимо написать заявление на имя главного врача.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.

Вызов врача на дом - терапевта, хирурга, невролога, уролога, окулиста.

В учреждении оказывается медицинская помощь в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, бесплатной медицинской помощи.

Бесплатная медицинская помощь оказывается проживающим на территории Приморского края гражданам Российской Федерации при наличии документа, удостоверяющего личность, действующего полиса обязательного медицинского страхования и при прикреплении к Владивостокской поликлинике №8 по полису ОМС.

Медицинские услуги предоставляются согласно режиму работы учреждения и графику работы специалистов.

Пациент имеет право на:

выбор медицинской организации из участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

выбор врача, с учетом его согласия, оказывающего медицинскую помощь в выборной пациентом медицинской организации, осуществляющей свою деятельность в системе обязательного медицинского страхования.

Все специалисты, оказывающие медицинскую помощь в учреждении, имеют соответствующие сертификаты.

