Владивостокская поликлиника №9
6.4
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №9

Государственная
В клинике 59 врачей
Адреса
ул. Адмирала Горшкова, 3
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 52 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Вострецова, 4
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 52 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Гамарника, 21
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 52 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №9".

Врачи работающие в клинике
Кузяева Алина Семёновна
6.6
4
отзыва

Кузяева Алина Семёновна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Балацкая Наталья Владимировна
8.0
14
отзывов

Балацкая Наталья Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года
Чульчеков Евгений Николаевич
7.8
8
отзывов

Чульчеков Евгений Николаевич

Лор (оториноларинголог), Онколог
Стаж 12 лет
Лор (оториноларинголог), Онколог
Стаж 12 лет
Кочубей Нелли Геннадьевна
7.7
6
отзывов

Кочубей Нелли Геннадьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач первой категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач первой категории
Шитихин Кирилл Сергеевич
7.2
6
отзывов

Шитихин Кирилл Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Жданова Дарья Александровна
6.9
3
отзыва

Жданова Дарья Александровна

Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 11 лет
Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 11 лет
Голенкова Юлия Владимировна
6.0
0
отзывов

Голенкова Юлия Владимировна

Кардиолог
Стаж 17 лет
Кардиолог
Стаж 17 лет
Гречинская Оксана Евгеньевна
6.0
0
отзывов

Гречинская Оксана Евгеньевна

Диетолог, Эндокринолог
Стаж 2 года
Диетолог, Эндокринолог
Стаж 2 года
Пак Лина Брониславовна
6.0
0
отзывов

Пак Лина Брониславовна

Ревматолог, Заместитель главного врача
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Ревматолог, Заместитель главного врача
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Зарецкая Светлана Викторовна
6.0
0
отзывов

Зарецкая Светлана Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Безнис Виктория Михайловна
6.9
3
отзыва

Безнис Виктория Михайловна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 28 лет
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 28 лет
Бегун Лилия Алексеевна
6.8
4
отзыва

Бегун Лилия Алексеевна

Инфекционист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Максимкина Юлия Авановна
6.3
3
отзыва

Максимкина Юлия Авановна

Стоматолог
Стаж 11 лет
Стоматолог
Стаж 11 лет
Очеретина Наталья Владимировна
6.3
1
отзыв

Очеретина Наталья Владимировна

Акушер
Стаж 23 года
Акушер
Стаж 23 года
Личманюк Надежда Васильевна
6.3
1
отзыв

Личманюк Надежда Васильевна

Терапевт
Стаж 42 года
Терапевт
Стаж 42 года
Челядина Александра Владимировна
6.3
1
отзыв

Челядина Александра Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Толовенков Алексей Сергеевич
6.3
1
отзыв

Толовенков Алексей Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Почканова Ирина Викторовна
6.3
1
отзыв

Почканова Ирина Викторовна

Терапевт
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Голодная Татьяна Викторовна
6.3
1
отзыв

Голодная Татьяна Викторовна

Хирург, Зав. отделением
Стаж 25 лет
Хирург, Зав. отделением
Стаж 25 лет
Лебедева Майя Евгеньевна
6.3
1
отзыв

Лебедева Майя Евгеньевна

Хирург
Стаж 12 лет
Хирург
Стаж 12 лет
Гаевая Ирина Леонидовна
6.3
1
отзыв

Гаевая Ирина Леонидовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Хатлубей Светлана Леонидовна
6.3
1
отзыв

Хатлубей Светлана Леонидовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Манникова Юлия Константиновна
6.0
0
отзывов

Манникова Юлия Константиновна

Фельдшер
Стаж 10 лет
Фельдшер
Стаж 10 лет
Кокошко Ирина Геннадьевна
6.0
0
отзывов

Кокошко Ирина Геннадьевна

Лаборант
Стаж 32 года
Лаборант
Стаж 32 года
Еселев Никита Олегович
6.0
0
отзывов

Еселев Никита Олегович

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Погребная Татьяна Сергеевна
6.0
0
отзывов

Погребная Татьяна Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года
Бердник Екатерина Михайловна
6.0
0
отзывов

Бердник Екатерина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 47 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 47 лет
Денисенко Диана Сергеевна
6.0
0
отзывов

Денисенко Диана Сергеевна

Фельдшер
Стаж 20 лет
Фельдшер
Стаж 20 лет
Калюта Марина Владимировна
6.0
0
отзывов

Калюта Марина Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Поведайко Лариса Алексеевна
6.0
0
отзывов

Поведайко Лариса Алексеевна

Терапевт
Стаж 15 лет
Терапевт
Стаж 15 лет
Роденкова Дарья Владимировна
6.0
0
отзывов

Роденкова Дарья Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 17 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 17 лет
Шевченко Наталья Трифоновна
6.0
0
отзывов

Шевченко Наталья Трифоновна

Эпидемиолог
Стаж 11 лет
Эпидемиолог
Стаж 11 лет
Назарова Наталья Анатольевна
6.0
0
отзывов

Назарова Наталья Анатольевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 30 лет
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 30 лет
Шумилкина Валентина Викторовна
6.0
0
отзывов

Шумилкина Валентина Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 40 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 40 лет
Курган Оксана Юрьевна
6.0
0
отзывов

Курган Оксана Юрьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Нестеренко Татьяна Геннадьевна
6.0
0
отзывов

Нестеренко Татьяна Геннадьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 25 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 25 лет
Айвенко Анна Андреевна
6.0
0
отзывов

Айвенко Анна Андреевна

Инфекционист
Стаж 9 лет
Инфекционист
Стаж 9 лет
Рогушин Игорь Витальевич
6.0
0
отзывов

Рогушин Игорь Витальевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 32 года
Окулист (офтальмолог)
Стаж 32 года
Никифорова Елена Игоревна
6.0
0
отзывов

Никифорова Елена Игоревна

Акушер
Стаж 15 лет
Акушер
Стаж 15 лет
Ульзитуева Инна Сергеевна
6.0
0
отзывов

Ульзитуева Инна Сергеевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 31 год / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 31 год / Врач первой категории
Ким Олеся Геннадьевна
6.0
0
отзывов

Ким Олеся Геннадьевна

Физиотерапевт
Стаж 23 года
Физиотерапевт
Стаж 23 года
Самойлова Галина Валерьевна
6.0
0
отзывов

Самойлова Галина Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
Ишмухамедова Мадина Харматуллаевна
6.0
0
отзывов

Ишмухамедова Мадина Харматуллаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 12 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 12 лет
Александрович Елена Петровна
6.0
0
отзывов

Александрович Елена Петровна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 20 лет
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 20 лет
Бредихина Галина Семеновна
6.0
0
отзывов

Бредихина Галина Семеновна

Профпатолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Профпатолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Беньковская Ольга Павловна
6.0
0
отзывов

Беньковская Ольга Павловна

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
Губина Алёна Михайловна
6.0
0
отзывов

Губина Алёна Михайловна

УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
Лазовская Ольга Владимировна
6.0
0
отзывов

Лазовская Ольга Владимировна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Хабутдинова Елена Юрьевна
6.0
0
отзывов

Хабутдинова Елена Юрьевна

Терапевт
Стаж 39 лет
Терапевт
Стаж 39 лет
Чиркова Елена Петровна
6.0
0
отзывов

Чиркова Елена Петровна

Эпидемиолог
Стаж 35 лет
Эпидемиолог
Стаж 35 лет
Ходырева Елена Геннадьевна
6.0
0
отзывов

Ходырева Елена Геннадьевна

Рефлексотерапевт
Стаж 31 год / Врач первой категории
Рефлексотерапевт
Стаж 31 год / Врач первой категории
Бурдуковская Наталья Викторовна
6.0
0
отзывов

Бурдуковская Наталья Викторовна

Терапевт, Врач функциональной диагностики, Заместитель главного врача
Стаж 19 лет
Терапевт, Врач функциональной диагностики, Заместитель главного врача
Стаж 19 лет
Соколова Наталья Михайловна
6.0
0
отзывов

Соколова Наталья Михайловна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Бондарчук Лидия Борисовна
6.0
0
отзывов

Бондарчук Лидия Борисовна

Рентгенолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Рентгенолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Зайченко Александр Павлович
6.0
0
отзывов

Зайченко Александр Павлович

Рентгенолог
Стаж 14 лет
Рентгенолог
Стаж 14 лет
Амелина Татьяна Витальевна
6.0
0
отзывов

Амелина Татьяна Витальевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 25 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 25 лет
Бешкарева Наталья Александровна
6.0
0
отзывов

Бешкарева Наталья Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года / Врач первой категории
Брагинец Ольга Анатольевна
6.0
0
отзывов

Брагинец Ольга Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет
Вашедько Александра Александровна
6.0
0
отзывов

Вашедько Александра Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет
