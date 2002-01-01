Вызов врача на дом - терапевта.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №6" учреждено постановлением администрации г. Владивостока № 1402 от 28 октября 1994 года на базе поликлиники №6 Первомайского района г. Владивостока.

Поликлиника №6 является некоммерческой организацией в форме муниципального учреждения с многоканальным финансированием (бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды, средства, получаемые от платных услуг и другие не запрещенные действующим законодательством источники).

Учредителем КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №6" является администрация Приморского края (с января 2012 года).

Лицензия ЛО-25-01-003161.

