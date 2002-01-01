  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Владивостокская поликлиника №6
Владивостокская поликлиника №6
9.0
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №6

Государственная
В клинике 165 врачей
Адреса
Поликлиника
ул. Борисенко, 29
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 55 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 10:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Вакцинация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
  • +7 (423) 263 57 63, доб. 822, терапевтическое отделение №3
  • +7 (423) 263 57 63, доб. 8243, отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи
Поликлиника
ул. Сахалинская, 58
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 55 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Поликлиника
ул. Черемуховая, 32
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 55 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 55 минут
Амбулаторно-инфекционный центр
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 55 минут
Вакцинация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
  • +7 (423) 239 20 51, центр амбулаторно – онкологической помощи
  • +7 (423) 260 19 93, терапевтическое отделение с кабинетами врачей- специалистов № 1, № 2
  • +7 (423) 263 02 25, приёмная главного врача
  • +7 (902) 484 24 87, инфекционное отделение
  • +7 (423) 263 57 63, доб. 349, кардиологическое отделение
  • +7 (423) 225 34 51, отделение медицинской профилактики
  • +7 (423) 263 57 63, доб. 415, хирургический дневной стационар
  • +7 (423) 228 87 38, дневной стационар с медицинской реабилитацией
  • +7 (423) 263 57 63, доб. 301, отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи
Еще 1
Прием вызовов на дом
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Рентген-отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Клиническая лаборатория
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Климович Артем Григорьевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Климович Артем Григорьевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Рубан Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рубан Елена Петровна

Уролог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Шаповалов Вячеслав Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаповалов Вячеслав Валентинович

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
Записаться на приём
Ткаченко Александра Юрьевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Ткаченко Александра Юрьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гармаш Адель Игоревна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Гармаш Адель Игоревна

Хирург, Челюстно-лицевой хирург, Зав. хирургическим отделением
Стаж 11 лет
Хирург, Челюстно-лицевой хирург, Зав. хирургическим отделением
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Биктулова (Мартыненко) Ксения Сергеевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Биктулова (Мартыненко) Ксения Сергеевна

Терапевт
Стаж 7 лет
Терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галянт Любовь Викторовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Галянт Любовь Викторовна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Ревматолог, Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бобков Андрей Вадимович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бобков Андрей Вадимович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гайдамак Надежда Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гайдамак Надежда Алексеевна

Рентгенолог
Стаж 14 лет
Рентгенолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Осмолова Вера Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Осмолова Вера Ивановна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 31 год
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Перевертень Лариса Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Перевертень Лариса Юрьевна

Инфекционист
Стаж 14 лет
Инфекционист
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Славко Алексей Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Славко Алексей Анатольевич

Онколог
Стаж 21 год / Врач первой категории
Онколог
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Савченко Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савченко Дарья Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 11 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Козюхина Марина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козюхина Марина Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Атрощенко (Гладкова) Александра Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Атрощенко (Гладкова) Александра Андреевна

Акушер
Стаж 12 лет
Акушер
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чижик Инна Викторовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чижик Инна Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малюнов Артем Дмитриевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Малюнов Артем Дмитриевич

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лупарев Владислав Васильевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Лупарев Владислав Васильевич

Уролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Романюк Мария Эдуардовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Романюк Мария Эдуардовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ваганова Татьяна Анатольевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ваганова Татьяна Анатольевна

Терапевт
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аракчеев Николай Николаевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Аракчеев Николай Николаевич

Хирург
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Домжалова Галина Юрьевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Домжалова Галина Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 13 лет
Эндокринолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Звягина Юлия Дмитриевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Звягина Юлия Дмитриевна

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 11 лет
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ераксина Анастасия Романовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ераксина Анастасия Романовна

Терапевт
Стаж 10 лет
Терапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Наговицына Татьяна Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Наговицына Татьяна Андреевна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 46 лет
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 46 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федько Владимир Анатольевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Федько Владимир Анатольевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж 17 лет
Хирург, Зав. отделением
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тетерина Зинаида Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Тетерина Зинаида Сергеевна

Врач ЛФК
Стаж 33 года
Врач ЛФК
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Демина Юлия Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Демина Юлия Сергеевна

Терапевт
Стаж 12 лет
Терапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Максимова Елена Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Максимова Елена Викторовна

Гастроэнтеролог
Стаж 22 года
Гастроэнтеролог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ангальт Екатерина Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Ангальт Екатерина Владимировна

Терапевт
Стаж 12 лет
Терапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нафиков Никита Борисович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Нафиков Никита Борисович

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смоленцев Глеб Сергеевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Смоленцев Глеб Сергеевич

УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Майорова Екатерина Евгеньевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Майорова Екатерина Евгеньевна

Фельдшер
Стаж не указан
Фельдшер
Стаж не указан
Горбенко Светлана Юрьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Горбенко Светлана Юрьевна

Терапевт
Стаж 36 лет
Терапевт
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трофимова Дарья Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трофимова Дарья Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Батищев Эдуард Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Батищев Эдуард Михайлович

Терапевт
Стаж 27 лет
Терапевт
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бондаренко Екатерина Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бондаренко Екатерина Андреевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 16 лет
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 16 лет
Каверина Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Каверина Елена Владимировна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ковалева Александра Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ковалева Александра Анатольевна

Рефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кричевская Екатерина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кричевская Екатерина Владимировна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 9 лет
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 9 лет
Королева Татьяна Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Королева Татьяна Дмитриевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Орлова Надежда Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Орлова Надежда Петровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 54 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 54 года
Пергат Александра Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пергат Александра Андреевна

Фельдшер
Стаж 11 лет
Фельдшер
Стаж 11 лет
Фомичева Элеонора Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фомичева Элеонора Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Полетаева Ирина Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Полетаева Ирина Михайловна

Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Скрипка Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Скрипка Елена Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карсакова Ольга Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карсакова Ольга Владимировна

Терапевт
Стаж 9 лет
Терапевт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нохрина Елена Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Нохрина Елена Анатольевна

Терапевт, Реабилитолог, Заведующий поликлиникой
Стаж не указан
Терапевт, Реабилитолог, Заведующий поликлиникой
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тищенко Елена Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тищенко Елена Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колоновский Давид Максимович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колоновский Давид Максимович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шлёнчик Михаил Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шлёнчик Михаил Александрович

УЗИ-специалист
Стаж 25 лет
УЗИ-специалист
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Касьянова Анастасия Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Касьянова Анастасия Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Репина Нина Ивановна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Репина Нина Ивановна

Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грицай Вера Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грицай Вера Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Колодняк Ольга Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колодняк Ольга Леонидовна

Клинический фармаколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Клинический фармаколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Агеенко Светлана Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Агеенко Светлана Евгеньевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Алмазова Любовь Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алмазова Любовь Ивановна

Рентгенолаборант
Стаж 53 года / Врач первой категории
Рентгенолаборант
Стаж 53 года / Врач первой категории
Борисенко Валерия Фаридовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Борисенко Валерия Фаридовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 34 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 34 года
Весёлко Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Весёлко Анна Александровна

Терапевт
Стаж 14 лет
Терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Витченко Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Витченко Ольга Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 37 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 37 лет
Власенко Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Власенко Ирина Владимировна

Терапевт
Стаж 46 лет
Терапевт
Стаж 46 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Власенко Хатима Фареевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Власенко Хатима Фареевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 35 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 35 лет
Водолацкая Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Водолацкая Ирина Анатольевна

Фельдшер
Стаж 27 лет
Фельдшер
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галич Татьяна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галич Татьяна Витальевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 17 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 17 лет
Гущенко Елена Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гущенко Елена Олеговна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
Андрухова Ксения Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андрухова Ксения Александровна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 15 лет
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 15 лет
Батаева Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Батаева Татьяна Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Беспалова Татьяна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беспалова Татьяна Евгеньевна

Медицинская сестра (брат), Фельдшер
Стаж 10 лет
Медицинская сестра (брат), Фельдшер
Стаж 10 лет
Деткина Светлана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Деткина Светлана Ивановна

Терапевт
Стаж 25 лет
Терапевт
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дроздова Надежда Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дроздова Надежда Николаевна

Психотерапевт
Стаж 35 лет
Психотерапевт
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Косьяненко Ксения Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косьяненко Ксения Михайловна

Фельдшер, Врач по медицинской профилактике
Стаж 21 год
Фельдшер, Врач по медицинской профилактике
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мазитова Жанетта Инаровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мазитова Жанетта Инаровна

Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макух Екатерина Романовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макух Екатерина Романовна

Хирург, Эндоскопист
Стаж 22 года
Хирург, Эндоскопист
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Деева Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Деева Ирина Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 16 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 16 лет
Демченко Тамара Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демченко Тамара Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 54 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 54 года
Догадько Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Догадько Людмила Николаевна

Лаборант
Стаж 45 лет
Лаборант
Стаж 45 лет
Дюбанова Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дюбанова Татьяна Юрьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
Егорова Светлана Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егорова Светлана Васильевна

Рентгенолаборант
Стаж 25 лет
Рентгенолаборант
Стаж 25 лет
Жирухина Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жирухина Наталья Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 27 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 27 лет
Жукова Мария Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жукова Мария Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 13 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 13 лет
Заграй Лариса Михайловна (запись на ЭКГ)
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заграй Лариса Михайловна (запись на ЭКГ)

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики, Медицинская сестра (брат)
Стаж 34 года
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики, Медицинская сестра (брат)
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Земских Валентина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Земских Валентина Павловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Иванинова Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванинова Татьяна Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
Ильина Алина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ильина Алина Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 9 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 9 лет
Исмиянова Мария Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Исмиянова Мария Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Казак Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казак Елена Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 21 год
Медицинская сестра (брат)
Стаж 21 год
Каминская Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каминская Ольга Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
Килейникова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Килейникова Елена Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Ковалева Галина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалева Галина Андреевна

Лаборант
Стаж 46 лет
Лаборант
Стаж 46 лет
Козенкова Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козенкова Лариса Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
Колузаева Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колузаева Елена Анатольевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 41 год
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 41 год
Корзун Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корзун Ольга Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 31 год
Медицинская сестра (брат)
Стаж 31 год
Куклина Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куклина Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 17 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 17 лет
Кюль Марина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кюль Марина Алексеевна

Кардиолог
Стаж 17 лет
Кардиолог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Недобиткова Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Недобиткова Лариса Алексеевна

Инфекционист, Эпидемиолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Инфекционист, Эпидемиолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лебедева Антонина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лебедева Антонина Валентиновна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 44 года
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 44 года
Лебедева Валентина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лебедева Валентина Леонидовна

Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 39 лет
Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Худченко Анастасия Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Худченко Анастасия Геннадьевна

Терапевт, Главный врач
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Главный врач
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Марданова Гульзиян Валиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Марданова Гульзиян Валиевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 58 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 58 лет
Бабешко Лариса Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабешко Лариса Константиновна

Терапевт
Стаж 56 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 56 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Молодцова Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Молодцова Ольга Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Батулькина Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Батулькина Галина Ивановна

Терапевт
Стаж 52 года
Терапевт
Стаж 52 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Морозенко Галина Сергеевна (запись на ЭКГ)
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозенко Галина Сергеевна (запись на ЭКГ)

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики, Фельдшер
Стаж 39 лет
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики, Фельдшер
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мусаканова Марина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мусаканова Марина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 11 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 11 лет
Грязнова Анна Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грязнова Анна Григорьевна

Терапевт
Стаж 55 лет
Терапевт
Стаж 55 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Джурко Лариса Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Джурко Лариса Федоровна

Терапевт
Стаж 48 лет
Терапевт
Стаж 48 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Доржиева Евгения Эрдынеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Доржиева Евгения Эрдынеевна

Терапевт
Стаж 17 лет
Терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Игнатова Лариса Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Игнатова Лариса Викторовна

Терапевт
Стаж 48 лет
Терапевт
Стаж 48 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Петрова Наталия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрова Наталия Викторовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 19 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Комиссаренко Галина Фёдоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Комиссаренко Галина Фёдоровна

Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Попова Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Светлана Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
Потанина Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Потанина Галина Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года
Кулагина Елена Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулагина Елена Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Походенко Анастасия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Походенко Анастасия Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 9 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 9 лет
Иванова Валентина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Валентина Ивановна

Физиотерапевт
Стаж 51 год
Физиотерапевт
Стаж 51 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Птушко Валентина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Птушко Валентина Павловна

Рентгенолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Роташнюк Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Роташнюк Татьяна Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 36 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рябученко Людмила Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рябученко Людмила Константиновна

Терапевт
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чикаловец Владимир Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чикаловец Владимир Николаевич

Рентгенолог
Стаж 15 лет
Рентгенолог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Савушкина Елена Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савушкина Елена Борисовна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Беленькая Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беленькая Светлана Анатольевна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зубрилкина Олимпиада Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зубрилкина Олимпиада Михайловна

Дерматовенеролог
Стаж 51 год
Дерматовенеролог
Стаж 51 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семина Надежда Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семина Надежда Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Сидоренко Лариса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренко Лариса Михайловна

Терапевт
Стаж 37 лет
Терапевт
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Скуева Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скуева Елена Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет
Сумина Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сумина Ирина Викторовна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тобина Ольга Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тобина Ольга Эдуардовна

Эндоскопист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сучкова Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сучкова Татьяна Николаевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Счасная Виктория Леокадиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Счасная Виктория Леокадиевна

Заместитель главного врача
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Терентьева Наталья Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терентьева Наталья Олеговна

Фельдшер
Стаж 11 лет
Фельдшер
Стаж 11 лет
Тесля Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тесля Елена Геннадьевна

Рентгенолаборант
Стаж 12 лет
Рентгенолаборант
Стаж 12 лет
Тугарина Ирина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тугарина Ирина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 47 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 47 лет
Тыркалова Анна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тыркалова Анна Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
Уряшева Ирина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Уряшева Ирина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 52 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 52 года
Феськов Алексей Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Феськов Алексей Алексеевич

Хирург
Стаж 16 лет
Хирург
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фоменко Светлана Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фоменко Светлана Евгеньевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 16 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 16 лет
Фомина Ирина Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фомина Ирина Евгеньевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
Ходонович Ольга Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ходонович Ольга Леонидовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Черныгалова Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черныгалова Ольга Николаевна

Лаборант, Фельдшер
Стаж 28 лет
Лаборант, Фельдшер
Стаж 28 лет
Шевцова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевцова Наталья Николаевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Эсауленко Валерия Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Эсауленко Валерия Игоревна

Кардиолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Микрюкова Юлия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Микрюкова Юлия Анатольевна

Врач общей практики (семейный врач), Заместитель главного врача
Стаж 23 года
Врач общей практики (семейный врач), Заместитель главного врача
Стаж 23 года
Подгайная Мария Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Подгайная Мария Аркадьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мордвинцева Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мордвинцева Ольга Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Назарова Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назарова Ирина Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макосова Эльвира Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макосова Эльвира Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж 9 лет
Дерматовенеролог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юрлова Светлана Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юрлова Светлана Витальевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гамова Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гамова Светлана Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гаранин Дмитрий Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаранин Дмитрий Сергеевич

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кудрань Петр Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудрань Петр Иванович

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Удовенко Любовь Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Удовенко Любовь Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Цыбакова Мария Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цыбакова Мария Евгеньевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Упорова Мария Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Упорова Мария Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Луговская Юлия Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Луговская Юлия Васильевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лазарев Ярослав Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарев Ярослав Александрович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малашенков Виктор Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малашенков Виктор Михайлович

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Исакова Марина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Исакова Марина Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мамонова Ирина Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мамонова Ирина Вячеславовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мозговая Оксана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мозговая Оксана Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гавриленко Анна Андреевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Гавриленко Анна Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лопушенко Татьяна Ярославовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лопушенко Татьяна Ярославовна

Пульмонолог
Стаж не указан
Пульмонолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лукьянчук Анна Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лукьянчук Анна Николаевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Родина Елена Эдуардовна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Родина Елена Эдуардовна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малых Елена Александровна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Малых Елена Александровна

Терапевт
Стаж 19 лет
Терапевт
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сенчило Игорь Геннадьевич
4.8
Рейтинг
Рейтинг
4.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Сенчило Игорь Геннадьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 44 года
Травматолог-ортопед
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
Все клиники