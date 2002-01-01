- Главная
Владивостокская поликлиника №6
- +7 (423) 263 86 45 , единая регистратура
- +7 (423) 228 91 66 , единая регистратура
- +7 (423) 227 73 25 , единая регистратура
- +7 (423) 263 57 63, доб. 822, терапевтическое отделение №3
- +7 (423) 263 57 63, доб. 8243, отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи
- +7 (423) 228 91 32, терапевтическое отделение № 2
- +7 (423) 239 20 51, центр амбулаторно – онкологической помощи
- +7 (423) 260 19 93, терапевтическое отделение с кабинетами врачей- специалистов № 1, № 2
- +7 (423) 263 02 25, приёмная главного врача
- +7 (902) 484 24 87, инфекционное отделение
- +7 (423) 263 57 63, доб. 349, кардиологическое отделение
- +7 (423) 225 34 51, отделение медицинской профилактики
- +7 (423) 263 57 63, доб. 415, хирургический дневной стационар
- +7 (423) 228 87 38, дневной стационар с медицинской реабилитацией
- +7 (423) 263 57 63, доб. 301, отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи
Вызов врача на дом - терапевта.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №6" учреждено постановлением администрации г. Владивостока № 1402 от 28 октября 1994 года на базе поликлиники №6 Первомайского района г. Владивостока.
Поликлиника №6 является некоммерческой организацией в форме муниципального учреждения с многоканальным финансированием (бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды, средства, получаемые от платных услуг и другие не запрещенные действующим законодательством источники).
Учредителем КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №6" является администрация Приморского края (с января 2012 года).
Лицензия ЛО-25-01-003161.
