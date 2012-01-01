- Главная
- +7 (423) 231 61 31, предварительная запись
- +7 (423) 231 92 43, предварительная запись
- +7 (423) 232 12 68, приемная гл. врача
- +7 (423) 237 40 67, регистратура
- +7 (423) 231 94 84, зав. терапевтическим отделением
- +7 (984) 199 52 48, горячая линия
- +7 (423) 232 12 88
Оказание медицинской помощи населению.
Поликлиника №4 Владивостока начинает свою историю с 1969 года с момента открытия поликлиники №9, в 2012 году переименованной во Владивостокскую поликлинику №4. Поликлиника обслуживает взрослое население Советского района, проживающее на территории от 2-й речки до улицы Академической, а также жителей других районов, прикрепленных по полисам ОМС.
В поликлинике №4 оказывают медицинские услуги по следующим профилям:
- Лабораторная диагностика,
- Кардиология,
- Рентгенология,
- Неврология,
- Гастроэнтерология,
- Функциональная диагностика,
- Гематология,
- Физиотерапия,
- Инфекционные болезни,
- Медицинские осмотры,
- Аллергология и иммунология,
- Офтальмология,
- Эндоскопия,
- Дерматовенерология,
- Ревматология,
- Профпатология,
- Пульмонология,
- Рефлексотерапия,
- Отоларингология,
- Терапия,
- Стоматология,
- Урология,
- Травматология и ортопедия,
- Хирургия,
- Ультразвуковая диагностика,
- Гинекология.
Вызов врача на дом - терапевт. Прием вызовов на дом с 07.30 до 18.00.
В своем составе Поликлиника №4 имеет круглосуточно работающий травматологический пункт.
Возможна электронная запись к врачам через Интернет.
Лицензия ЛО-25-01-003017.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №4".
