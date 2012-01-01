  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Владивостокская поликлиника №4
Владивостокская поликлиника №4
4.0
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №4

Государственная
В клинике 66 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Давыдова, 3
c 7:30 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 25 минут
Регистратура
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 55 минут
Поликлиника
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Оказание медицинской помощи населению.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Бедарев Кирилл Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бедарев Кирилл Николаевич

Терапевт
Стаж 6 лет
Терапевт
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Хандогина Наталья Аркадьевна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Хандогина Наталья Аркадьевна

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 14 лет
УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шпетная Виктория Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шпетная Виктория Александровна

Ревматолог, Терапевт, Дерматовенеролог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Ревматолог, Терапевт, Дерматовенеролог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Русакова Надежда Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Русакова Надежда Александровна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кочеткова Юлия Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кочеткова Юлия Андреевна

Пульмонолог, Терапевт
Стаж 6 лет
Пульмонолог, Терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крапивная Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Крапивная Ольга Александровна

Дерматовенеролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белоусова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белоусова Елена Юрьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 21 год / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Боброва Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Боброва Татьяна Васильевна

Хирург, Эндоскопист
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Хирург, Эндоскопист
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернышук Илья Михайлович
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чернышук Илья Михайлович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дурапова Валентина Кузьминична
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Дурапова Валентина Кузьминична

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горлачева Оксана Андреевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Горлачева Оксана Андреевна

Пульмонолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Пульмонолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карпова Лидия Игоревна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Карпова Лидия Игоревна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трубин Юрий Владимирович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Трубин Юрий Владимирович

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ветлугина Наталья Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ветлугина Наталья Юрьевна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Широкова Наталья Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Широкова Наталья Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Константинова Ольга Королеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Константинова Ольга Королеевна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Космачевская Елена Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Космачевская Елена Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Могилевская Наталья Ивановна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Могилевская Наталья Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сокурова Елена Васильевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Сокурова Елена Васильевна

Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никонова Ирина Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Никонова Ирина Евгеньевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федосенко Ольга Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Федосенко Ольга Петровна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Муратова Ляйсан Ранифовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Муратова Ляйсан Ранифовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ковалева Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ковалева Наталья Викторовна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никитина Галина Ильинична
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Никитина Галина Ильинична

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вакулина Ирина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вакулина Ирина Ивановна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Франковская Тамара Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Франковская Тамара Борисовна

Травматолог-ортопед
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Паулова Ирина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Паулова Ирина Алексеевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фадеева Нина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фадеева Нина Николаевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тесленко Зинаида Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тесленко Зинаида Михайловна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дымова Любовь Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дымова Любовь Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кулакова Алла Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулакова Алла Ивановна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Махно Марина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Махно Марина Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Селезнева Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селезнева Елена Васильевна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Самсонова Людмила Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самсонова Людмила Михайловна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мирзоянц Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мирзоянц Елена Петровна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Волошина Евгения Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волошина Евгения Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Караченова Анна Гордеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Караченова Анна Гордеевна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Григорьева Вероника Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Вероника Петровна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коростелкина Юлия Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коростелкина Юлия Дмитриевна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Образцов Игорь Альбертович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Образцов Игорь Альбертович

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Квашнина Раиса Антоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Квашнина Раиса Антоновна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лапшина Оксана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лапшина Оксана Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фиголь Андрей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фиголь Андрей Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гржегоржевская Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гржегоржевская Татьяна Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Козлова Алефтина Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлова Алефтина Олеговна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горшунова Галина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горшунова Галина Петровна

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Круглова Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Круглова Ольга Александровна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Григорьева Лариса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Лариса Александровна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лозинская Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лозинская Галина Ивановна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Арефьев Вячеслав Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Арефьев Вячеслав Вячеславович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семина Нина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семина Нина Георгиевна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тихонова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тихонова Елена Владимировна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Василенко Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Василенко Ольга Анатольевна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Константинова Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Константинова Ольга Анатольевна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крочак Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крочак Людмила Александровна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степаненко Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степаненко Татьяна Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кононенко Татьяна Петровна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кононенко Татьяна Петровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Москвичева Юлия Алексеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Москвичева Юлия Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хижняк Светлана Викторовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хижняк Светлана Викторовна

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Молчанова Любовь Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Молчанова Любовь Николаевна

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чурина Елена Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чурина Елена Николаевна

Терапевт, Акушер-гинеколог
Стаж 31 год / Врач первой категории
Терапевт, Акушер-гинеколог
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бутакова Наталья Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бутакова Наталья Николаевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Выдров Александр Иванович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Выдров Александр Иванович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мажуга Лидия Васильевна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Мажуга Лидия Васильевна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Алексеев Сергей Григорьевич
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Алексеев Сергей Григорьевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шалина Татьяна Николаевна
3.9
Рейтинг
Рейтинг
3.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Шалина Татьяна Николаевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
Все клиники