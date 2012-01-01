Поликлиника №4 Владивостока начинает свою историю с 1969 года с момента открытия поликлиники №9, в 2012 году переименованной во Владивостокскую поликлинику №4. Поликлиника обслуживает взрослое население Советского района, проживающее на территории от 2-й речки до улицы Академической, а также жителей других районов, прикрепленных по полисам ОМС.

В поликлинике №4 оказывают медицинские услуги по следующим профилям:

Лабораторная диагностика,

Кардиология,

Рентгенология,

Неврология,

Гастроэнтерология,

Функциональная диагностика,

Гематология,

Физиотерапия,

Инфекционные болезни,

Медицинские осмотры,

Аллергология и иммунология,

Офтальмология,

Эндоскопия,

Дерматовенерология,

Ревматология,

Профпатология,

Пульмонология,

Рефлексотерапия,

Отоларингология,

Терапия,

Стоматология,

Урология,

Травматология и ортопедия,

Хирургия,

Ультразвуковая диагностика,

Гинекология.

Вызов врача на дом - терапевт. Прием вызовов на дом с 07.30 до 18.00.

В своем составе Поликлиника №4 имеет круглосуточно работающий травматологический пункт.

Возможна электронная запись к врачам через Интернет.

Лицензия ЛО-25-01-003017.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №4".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.