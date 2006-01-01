  1. Главная
Владивостокская клиническая больница №2
6.3
Рейтинг

Владивостокская клиническая больница №2

Государственная
В клинике 13 врачей
Адреса
ул. Русская, 57
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Прием экстренных больных
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 1 минуту
Стол справок
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Щербаков Вячеслав Игоревич
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Щербаков Вячеслав Игоревич

Нейрохирург
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Нейрохирург
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Григорян Ованнес Мнацаканович
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Григорян Ованнес Мнацаканович

Уролог, Онкоуролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 9 лет
Уролог, Онкоуролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Алексеева Галина Николаевна
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Алексеева Галина Николаевна

Онколог, Уролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Онколог, Уролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Радьков Иван Валерьевич
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Радьков Иван Валерьевич

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Костив Роман Евгеньевич
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Костив Роман Евгеньевич

Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нестеров Андрей Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Нестеров Андрей Сергеевич

УЗИ-специалист, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 18 лет
УЗИ-специалист, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шулепин Иван Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шулепин Иван Владимирович

Зав. травматологическим отделением, Травматолог
Стаж не указан
Зав. травматологическим отделением, Травматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Моисеенко Владимир Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Моисеенко Владимир Иванович

Нейрохирург, Зав. отделением
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Нейрохирург, Зав. отделением
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Грехнева Лилия Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Грехнева Лилия Михайловна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сучков Алексей Павлович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сучков Алексей Павлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Збань Юрий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Збань Юрий Владимирович

Онколог, Хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Онколог, Хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лазарева Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарева Галина Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Череповский Антон Владиславович
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Череповский Антон Владиславович

Зав. травматологическим отделением, Травматолог
Стаж не указан
Зав. травматологическим отделением, Травматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

