Владивостокская клиническая больница №2
- +7 (423) 232 63 35, стол справок
- +7 (423) 232 91 30, платные услуги (регистратура)
- +7 (423) 232 60 66, платные услуги
- +7 (423) 232 48 91, приёмная главного врача
- +7 (423) 232 63 46, приемное отделение экстренных больных
- +7 (423) 232 77 40, отдел кадров
Стоимость платных услуг - уточнять по телефону, либо на сайте.
Тысячекоечная больница открыта в 1978 году. В 2006 году больница №2 стала лауреатом международной премии "Профессия-жизнь" за достижения в области клинической медицины. В 2008 году вошла в 100 лечебных учреждений Дальневосточного федерального округа, в 2010 году – в Национальный Реестр "Ведущие учреждения здравоохранения России" и включена в реестр "Надежная репутация". Клиническая больница зарегистрирована в Еврорегистре Европейской организации качества.
В Тысячекоечной больнице работают 4 заслуженных врача, 2 заслуженных работника здравоохранения, 12 отличников здравоохранения; 2 сотрудника награждены государственными наградами Российской Федерации — медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, один - медалью за трудовое отличие, два - медалью за безупречный труд. Два врача стали победителями Всероссийского конкурса МЗ РФ "Лучший врач года". 47 врачей прошли усовершенствование и специализацию на центральных и зарубежных базах, стали участниками Российских и зарубежных конференций.
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения "Владивостокская клиническая больница №2".
