Тысячекоечная больница открыта в 1978 году. В 2006 году больница №2 стала лауреатом международной премии "Профессия-жизнь" за достижения в области клинической медицины. В 2008 году вошла в 100 лечебных учреждений Дальневосточного федерального округа, в 2010 году – в Национальный Реестр "Ведущие учреждения здравоохранения России" и включена в реестр "Надежная репутация". Клиническая больница зарегистрирована в Еврорегистре Европейской организации качества.

В Тысячекоечной больнице работают 4 заслуженных врача, 2 заслуженных работника здравоохранения, 12 отличников здравоохранения; 2 сотрудника награждены государственными наградами Российской Федерации — медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, один - медалью за трудовое отличие, два - медалью за безупречный труд. Два врача стали победителями Всероссийского конкурса МЗ РФ "Лучший врач года". 47 врачей прошли усовершенствование и специализацию на центральных и зарубежных базах, стали участниками Российских и зарубежных конференций.

Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения "Владивостокская клиническая больница №2".

