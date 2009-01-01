- Главная
- Все клиники
- Краевая детская клиническая больница №2
Краевая детская клиническая больница №2
Государственная
В клинике 40 врачей
Адреса
- +7 (423) 225 54 30 , call-центр
- +7 (423) 227 54 45 , call-центр
- +7 (423) 228 92 90 , call-центр
- +7 (423) 227 09 97 , call-центр, доб. 1 - вызов на дом, доб. 2 - запись на прием, доб. 3 - запись к специалистам физкультурного диспансера
ул. Приморская, 6
- +7 (423) 260 17 37, приемный покой
- +7 (423) 260 13 72, приемная гл. врача
- +7 (423) 227 66 30, доб. 100
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Прием врачей-специалистов:
- Эндокринолог,
- Хирург,
- Уролог,
- Офтальмолог,
- Отоларинголог,
- Ортопед,
- Кардиолог,
- Невролог.
Прием по полису.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая детская клиническая больница №2".
Лицензия ЛО-25-01-004080.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей