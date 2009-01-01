  1. Главная
Краевая детская клиническая больница №2
6.0
Рейтинг

Краевая детская клиническая больница №2

Государственная
В клинике 40 врачей
Адреса
ул. Приморская, 6
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация
Врачи работающие в клинике
Попова Людмила Григорьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 3 отзыва
3
отзыва

Попова Людмила Григорьевна

Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Квон Наталья Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 1 отзыв
1
отзыв

Квон Наталья Ивановна

Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Латыпова Елена Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Латыпова Елена Яковлевна

Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ставицкая Марина Викторовна
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 3 отзыва
3
отзыва

Ставицкая Марина Викторовна

Педиатр, Пульмонолог
Стаж 9 лет
Педиатр, Пульмонолог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Коробкова Лариса Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 2 отзыва
2
отзыва

Коробкова Лариса Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Макеева Марина Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 1 отзыв
1
отзыв

Макеева Марина Валерьевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Носкова Анна Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 1 отзыв
1
отзыв

Носкова Анна Геннадьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Цой Ираида Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 1 отзыв
1
отзыв

Цой Ираида Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Матюшко Наталья Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 1 отзыв
1
отзыв

Матюшко Наталья Николаевна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Карпович Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Карпович Татьяна Александровна

Логопед
Стаж не указан
Логопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Панарина Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Панарина Татьяна Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Агаджанян Гаянэ Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Агаджанян Гаянэ Юрьевна

Лаборант
Стаж не указан
Лаборант
Стаж не указан
Седова Дарья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Седова Дарья Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Алексеева Людмила Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Алексеева Людмила Андреевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Екоряшина Ольга Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Екоряшина Ольга Васильевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Братко Виктория Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Братко Виктория Владимировна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семенова Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Семенова Юлия Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Васильева Вера Алланитовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Васильева Вера Алланитовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Степанченко Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Степанченко Галина Ивановна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шмакова Виктория Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Шмакова Виктория Борисовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Михалева Любовь Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Михалева Любовь Петровна

Педиатр, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гуляев Алексей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Гуляев Алексей Александрович

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач первой категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Твердохлеб Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Твердохлеб Наталья Владимировна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Соболева Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 2 отзыва
2
отзыва

Соболева Ольга Ивановна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Козова Екатерина Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Козова Екатерина Ильинична

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Табунова Светлана Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача. 0 отзывов
0
отзывов

Табунова Светлана Павловна

Педиатр
Стаж не указ
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зверева Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зверева Татьяна Сергеевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Харичкова Наталья Северьяновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Харичкова Наталья Северьяновна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Афонин Геннадий Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Афонин Геннадий Анатольевич

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Силко Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Силко Татьяна Васильевна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Коваль Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коваль Наталья Анатольевна

Эпидемиолог
Стаж не указан
Эпидемиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Супрунова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Супрунова Елена Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Синько Вера Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синько Вера Яковлевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хуснатдинова Лариса Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хуснатдинова Лариса Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Киселева Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киселева Татьяна Ивановна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мальцева Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мальцева Елена Ивановна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Таинцев Андрей Витальевич
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Таинцев Андрей Витальевич

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Филатова Ирина Валентиновна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Филатова Ирина Валентиновна

Травматолог-ортопед
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шендель Наталия Викторовна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шендель Наталия Викторовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лемза Ольга Александровна
4.7
Рейтинг
Рейтинг
4.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Лемза Ольга Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

