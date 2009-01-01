  1. Главная
Владивостокская детская поликлиника №4
6.5
Рейтинг

Владивостокская детская поликлиника №4

Государственная
В клинике 26 врачей
Адреса
ул. Калинина, 51
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 8 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Окатовая, 16
цокольный этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 8 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Врачи работающие в клинике
Комаров Геннадий Дмитриевич
9.8
Рейтинг
Рейтинг
9.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
24
отзыва

Комаров Геннадий Дмитриевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Степанченко Виктория Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанченко Виктория Дмитриевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 32 года / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 32 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Акимова Ольга Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Акимова Ольга Сергеевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Галеева Иринис Вильянисовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Галеева Иринис Вильянисовна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Калиновская Анна Геннадьевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Калиновская Анна Геннадьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Борисова Ольга Ильинична
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Борисова Ольга Ильинична

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Якубовская Наталья Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Якубовская Наталья Ивановна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Старостина Татьяна Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Старостина Татьяна Дмитриевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Богомолова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Богомолова Елена Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Миронова Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миронова Елена Анатольевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мащенко Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мащенко Татьяна Владимировна

Лаборант
Стаж не указан
Лаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дмитрикова Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дмитрикова Галина Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Морозов Денис Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозов Денис Сергеевич

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Диденко Любовь Романовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Диденко Любовь Романовна

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
Карлина Евгения Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карлина Евгения Борисовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Якушина Ольга Фаритовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якушина Ольга Фаритовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тюришева Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тюришева Светлана Юрьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Косьяненко Маргарита Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косьяненко Маргарита Васильевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Харитонова Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Харитонова Ольга Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лысенко Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лысенко Светлана Юрьевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Резниченко Елена Сергеевна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Резниченко Елена Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Глотова Елена Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Глотова Елена Ивановна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Демьянчук Елена Никифоровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Демьянчук Елена Никифоровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Черний Ирина Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Черний Ирина Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Филатова Ирина Валентиновна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Филатова Ирина Валентиновна

Травматолог-ортопед
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гребенникова Татьяна Борисовна
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гребенникова Татьяна Борисовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

