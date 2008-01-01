- Главная
Владивостокская детская поликлиника №2
Государственная
В клинике 89 врачей
Адреса
Основное отделение
ул. Приходько, 4
- +7 (423) 263 91 57, отдел кадров
- +7 (423) 263 98 66, доб. 520, гл. мед. сестра
- +7 (423) 263 83 25, глав. врач, приемная
- +7 (423) 263 84 41, регистратура
- +7 (423) 263 89 11, регистратура
- +7 (423) 263 96 25, бухгалтерия
- +7 (423) 263 82 27, доб. 508, заместитель главного врача по экономическим вопросам
- +7 (423) 264 85 19, доб. 548, заведующая педиатрическим отделением
- +7 (423) 263 98 66, доб. 513, заместитель главного врача по КЭР
- +7 (423) 263 69 17, доб. 515, заместитель главного врача по медицинской части
- +7 (423) 221 23 99, факс
Педиатрическое отделение № 1
ул. Нейбута, 27
- +7 (423) 263 08 25, регистратура
- +7 (423) 263 77 64, доб. 120, заведующая
Педиатрическое отделение № 2
ул. Луговая, 59А
1-й этаж
- +7 (423) 241 70 31, регистратура
- +7 (423) 243 54 60, доб. 201, заведующая
Педиатрическое отделение № 3
ул. Некрасовская, 50
1-й этаж
- +7 (423) 222 96 42, регистратура
- +7 (423) 222 79 51, доб. 301, заведующая
Отделение восстановительного лечения
ул. Светланская, 123А
- +7 (423) 222 18 46, регистратура
Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника №2".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
