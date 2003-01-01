Услуги: УЗИ, ЭКГ, лаборатория, флюорография.

Вызов врача на дом - терапевт, педиатр.

Профосмотры: допуск на владение оружием, допуск на вождение автомобиля, допуск к работе. Прием по полисам.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская больница №3".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.