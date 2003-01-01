  1. Главная
Владивостокская больница №3
4.0
Рейтинг

Владивостокская больница №3

Государственная
В клинике 40 врачей
Адреса
ул. Первая, 6
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 14 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Лермонтова, 85/2
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 14 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Врачи работающие в клинике
Бирюкова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бирюкова Наталья Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Ганзюк Светлана Анатольевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ганзюк Светлана Анатольевна

Педиатр
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кирпичева Татьяна Афанасьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кирпичева Татьяна Афанасьевна

Педиатр
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Новикова Марина Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Новикова Марина Викторовна

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 17 лет
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шаповал Асия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шаповал Асия Александровна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 15 лет
Педиатр, Зав. отделением
Стаж 15 лет
Субботникова Татьяна Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Субботникова Татьяна Петровна

Терапевт
Стаж 42 года
Терапевт
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Склярук Надежда Иосифовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Склярук Надежда Иосифовна

Эндоскопист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ямкач Ирина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ямкач Ирина Петровна

Педиатр
Стаж 25 лет
Педиатр
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ященко Никита Сегреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ященко Никита Сегреевич

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аверина Аида Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аверина Аида Степановна

Хирург
Стаж 18 лет
Хирург
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Козубенко Любовь Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козубенко Любовь Николаевна

Терапевт
Стаж 43 года
Терапевт
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зацерковная Алла Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зацерковная Алла Андреевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Марарова Александра Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Марарова Александра Львовна

Кардиолог, Ревматолог
Стаж не указан
Кардиолог, Ревматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сердюк Елена Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сердюк Елена Дмитриевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Софронова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Софронова Елена Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ильин Владимир Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ильин Владимир Николаевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года
Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ильина Альбина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ильина Альбина Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 57 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 57 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Головина Раиса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Головина Раиса Михайловна

Терапевт
Стаж 34 года
Терапевт
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пилипчук Лариса Д
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пилипчук Лариса Дмитриевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коробко Нина Иосифовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Коробко Нина Иосифовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шлеманова Жанна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шлеманова Жанна Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Баякова Татьяна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баякова Татьяна Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Антипова Наталья Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антипова Наталья Валентиновна

Педиатр
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Загрядская Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Загрядская Людмила Владимировна

Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чалиенко Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чалиенко Светлана Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Вахонина Мария Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вахонина Мария Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Гоман Валерия Альбертовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гоман Валерия Альбертовна

Педиатр
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Педиатр
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Колиниченко Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колиниченко Наталья Викторовна

Педиатр
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Педиатр
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Кулинич Людмила Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулинич Людмила Борисовна

Педиатр
Стаж 21 год
Педиатр
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Николайчук Людмила Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николайчук Людмила Игоревна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тоцкая Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тоцкая Людмила Николаевна

Педиатр
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Миненко Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миненко Ирина Анатольевна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Манаева Александра Кирилловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Манаева Александра Кирилловна

Педиатр
Стаж 49 лет
Педиатр
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Пинькевич Лариса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пинькевич Лариса Михайловна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сафонов Александр Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сафонов Александр Дмитриевич

Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Терешина Светлана Анваровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терешина Светлана Анваровна

Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Замятина Татьяна Антоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Замятина Татьяна Антоновна

Физиотерапевт
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рощина Алла Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рощина Алла Васильевна

Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ступенко Галина Ильинична
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ступенко Галина Ильинична

Педиатр
Стаж 45 лет / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 45 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Малышева Ольга Константиновна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Малышева Ольга Константиновна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

