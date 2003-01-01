- Главная
- Все клиники
- Владивостокская больница №3
Владивостокская больница №3
Государственная
В клинике 40 врачей
Адреса
ул. Первая, 6
- +7 (423) 238 79 03, регистратура
- +7 (423) 238 80 19, заведующая детской поликлиникой
- +7 (423) 238 92 92, зав. педиатрическим отделением
ул. Лермонтова, 85/2
- +7 (423) 238 06 26, регистратура
- +7 (423) 238 70 22, зам. главного врача по обслуживанию детского населения
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Услуги: УЗИ, ЭКГ, лаборатория, флюорография.
Вызов врача на дом - терапевт, педиатр.
Профосмотры: допуск на владение оружием, допуск на вождение автомобиля, допуск к работе. Прием по полисам.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская больница №3".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 42 года
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 43 года
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 33 года
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 57 лет
Стаж 57 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 21 год
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 49 лет
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 45 лет / Врач первой категории
Стаж 45 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей