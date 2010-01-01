  1. Главная
ВладФрегат
0.0
Рейтинг

ВладФрегат

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Адмирала Горшкова, 24
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Маркова Любовь Афанасьевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Маркова Любовь Афанасьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 19 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бадюкова Оксана Петровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бадюкова Оксана Петровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дзёмин Андрей Викторович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дзёмин Андрей Викторович

Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ёркина Евгения Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ёркина Евгения Игоревна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хорошилов Михаил Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хорошилов Михаил Валентинович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

